В ТиНАО реконструировали очистные сооружения "Пучково"

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили реконструкцию очистных сооружений "Пучково" в ТиНАО, Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили реконструкцию очистных сооружений "Пучково" в ТиНАО, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"После присоединения к столице новых территорий провели комплексную инвентаризацию и обследование систем водоотведения. В итоге выявили ряд проблемных мест, после чего было принято решение о модернизации объектов. Выполнили реконструкцию очистных сооружений "Пучково" и построили одноименную канализационно-насосную станцию производительностью одна тысяча кубометров в сутки", - рассказал Бирюков.

Заммэра подчеркнул, что реализация проекта позволила вывести из эксплуатации морально устаревшие сооружения, теперь весь сток будет поступать на очистные городского округа Троицк.

"При проведении работ предпочтение отдавалось оборудованию и материалам отечественного производства, например, все ключевые узлы и механизмы были произведены в столичном регионе, диспетчеризация выполнена с использованием отечественного программного обеспечения. Для исключения неприятных запахов смонтировали высокомощные газоочистные установки", - уточнил Бирюков.