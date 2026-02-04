https://ria.ru/20260204/moskva-2072163898.html
В ТиНАО реконструировали очистные сооружения "Пучково"
Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили реконструкцию очистных сооружений "Пучково" в ТиНАО, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости.
Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили реконструкцию очистных сооружений "Пучково" в ТиНАО, сообщил
журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"После присоединения к столице новых территорий провели комплексную инвентаризацию и обследование систем водоотведения. В итоге выявили ряд проблемных мест, после чего было принято решение о модернизации объектов. Выполнили реконструкцию очистных сооружений "Пучково" и построили одноименную канализационно-насосную станцию производительностью одна тысяча кубометров в сутки", - рассказал Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что реализация проекта позволила вывести из эксплуатации морально устаревшие сооружения, теперь весь сток будет поступать на очистные городского округа Троицк.
"При проведении работ предпочтение отдавалось оборудованию и материалам отечественного производства, например, все ключевые узлы и механизмы были произведены в столичном регионе, диспетчеризация выполнена с использованием отечественного программного обеспечения. Для исключения неприятных запахов смонтировали высокомощные газоочистные установки", - уточнил Бирюков.
Он также напомнил, что всего с 2012 года на территории ТиНАО построили и реконструировали 12 очистных сооружений. В результате удалось повысить надежность работы системы водоотведения и обеспечить ее необходимым резервом мощности.