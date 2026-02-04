Рейтинг@Mail.ru
В ТиНАО реконструировали очистные сооружения "Пучково"
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
12:51 04.02.2026
В ТиНАО реконструировали очистные сооружения "Пучково"
Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили реконструкцию очистных сооружений "Пучково" в ТиНАО, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам РИА Новости, 04.02.2026
тинао, москва, троицк, петр бирюков
ТиНАО, Москва, Троицк, Петр Бирюков, Москва Сегодня: мегаполис для жизни
В ТиНАО реконструировали очистные сооружения "Пучково"

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили реконструкцию очистных сооружений "Пучково" в ТиНАО, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"После присоединения к столице новых территорий провели комплексную инвентаризацию и обследование систем водоотведения. В итоге выявили ряд проблемных мест, после чего было принято решение о модернизации объектов. Выполнили реконструкцию очистных сооружений "Пучково" и построили одноименную канализационно-насосную станцию производительностью одна тысяча кубометров в сутки", - рассказал Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что реализация проекта позволила вывести из эксплуатации морально устаревшие сооружения, теперь весь сток будет поступать на очистные городского округа Троицк.
"При проведении работ предпочтение отдавалось оборудованию и материалам отечественного производства, например, все ключевые узлы и механизмы были произведены в столичном регионе, диспетчеризация выполнена с использованием отечественного программного обеспечения. Для исключения неприятных запахов смонтировали высокомощные газоочистные установки", - уточнил Бирюков.
Он также напомнил, что всего с 2012 года на территории ТиНАО построили и реконструировали 12 очистных сооружений. В результате удалось повысить надежность работы системы водоотведения и обеспечить ее необходимым резервом мощности.
Заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Бирюков сообщил о завершении реконструкции водозаборного узла в ТиНАО
3 января, 14:13
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниТиНАОМоскваТроицкПетр Бирюков
 
 
