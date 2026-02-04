Рейтинг@Mail.ru
12:44 04.02.2026
Работы по погрузке и вывозу снега повсеместно организованы в Москве
2026
Новости
Работы по погрузке и вывозу снега повсеместно организованы в Москве

В Москве в круглосуточном режиме вывозят снежные валы с улиц и дорог

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкУборка снега коммунальными службами в Москве
Уборка снега коммунальными службами в Москве - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Уборка снега коммунальными службами в Москве
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Работы по погрузке и вывозу снега повсеместно организованы в Москве, снежные валы в круглосуточном режиме вывозятся с улично-дорожной сети, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Повсеместно организованы работы по погрузке и вывозу снега. В круглосуточном режиме сформированные во время сильнейших снегопадов снежные валы вывозятся с улично-дорожной сети", - говорится в сообщении.
Отмечается, что задействовано необходимое количество единиц техники. Работает тяжелая погрузочная техника.
"Просим автомобилистов быть внимательными на дороге и строго соблюдать правила дорожного движения", - добавляется в сообщении.
Люди идут по тротуару во время снегопада в Москве. Циклон Ольга принес в Москву снегопад, который может стать рекордным. Сегодня ожидается до четверти месячной нормы осадков. - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Хозяин двора, или Как менялся функционал московских дворников
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваСнегопад в Москве
 
 
