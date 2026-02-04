Рейтинг@Mail.ru
В Москве заменят около четырех тысяч квадратных метров шумозащитных экранов
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
12:41 04.02.2026
В Москве заменят около четырех тысяч квадратных метров шумозащитных экранов
В Москве заменят около четырех тысяч квадратных метров шумозащитных экранов - РИА Новости, 04.02.2026
В Москве заменят около четырех тысяч квадратных метров шумозащитных экранов
Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы заменят около 4 тысяч квадратных метров шумозащитных экранов в 2026 году, сообщил журналистам заммэра столицы... РИА Новости, 04.02.2026
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
москва
москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков
В Москве заменят около четырех тысяч квадратных метров шумозащитных экранов

Около 4 тыс. кв. м шумозащитных экранов заменят в Москве в 2026 году

Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Петр Бирюков. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы заменят около 4 тысяч квадратных метров шумозащитных экранов в 2026 году, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Сегодня шумозащитные экраны - важный элемент современной городской инфраструктуры. Они помогают минимизировать шум от дорожного движения вблизи остановок городского транспорта, парков и густонаселенных районов. В этом году в общей сложности обновим около 4 тысяч квадратных метров таких конструкций", - рассказал Бирюков.
Заммэра отметил, что, в частности, шумозащитные экраны заменят на участках МКАД, Третьего транспортного кольца и ряда вылетных магистралей.
"При замене шумозащитных экранов учитывается единая городская стилистика. Используются панели серого цвета и унифицированного размера, это позволяет упростить их ремонт и сократить расходы на обслуживание. Высота ограждения зависит от уровня шумового воздействия, учитываются такие параметры, как расстояние до жилых домов, рельеф местности, загруженность трассы. Например, высота конструкций на участках вдоль МКАД составляет порядка восьми метров", - уточнил Бирюков.
Он подчеркнул, что дорожные службы постоянно контролируют состояние шумозащитных экранов, их регулярно промывают и оперативно ремонтируют при повреждении.
Хозяин двора, или Как менялся функционал московских дворников
Вчера, 10:00
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр Бирюков
 
 
