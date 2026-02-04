Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.. Архивное фото

© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Ефимов: 91 дом расселили по реновации на северо-востоке Москвы

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Более 90 домов расселили в рамках программы реновации на северо-востоке Москвы, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"К настоящему моменту в СВАО полностью расселили 91 дом – новые квартиры получили 16,1 тысячи москвичей. Под заселение по программе реновации передали 60 жилых комплексов. Всего в СВАО предстоит расселить 499 домов, новые квартиры получат свыше 86,5 тысячи горожан", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

В сообщении уточняется, что наибольшее количество домов - 22 - было расселено в Бабушкинском районе. Также в лидерах Лосиноостровский (18 домов) и Марьина Роща (11).

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что в Савеловском районе под заселение по программе реновации передали первый ЖК.