Ефимов: 91 дом расселили по реновации на северо-востоке Москвы

Более 90 домов расселили в рамках программы реновации на северо-востоке Москвы, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Более 90 домов расселили в рамках программы реновации на северо-востоке Москвы, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"К настоящему моменту в СВАО полностью расселили 91 дом – новые квартиры получили 16,1 тысячи москвичей. Под заселение по программе реновации передали 60 жилых комплексов. Всего в СВАО предстоит расселить 499 домов, новые квартиры получат свыше 86,5 тысячи горожан", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что наибольшее количество домов - 22 - было расселено в Бабушкинском районе. Также в лидерах Лосиноостровский (18 домов) и Марьина Роща (11).
Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что в Савеловском районе под заселение по программе реновации передали первый ЖК.
Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.