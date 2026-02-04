Рейтинг@Mail.ru
Гарбузов: промплощадки откроют двери для москвичей в День российской науки - РИА Новости, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
12:03 04.02.2026 (обновлено: 12:04 04.02.2026)
https://ria.ru/20260204/moskva-2072137897.html
Гарбузов: промплощадки откроют двери для москвичей в День российской науки
Гарбузов: промплощадки откроют двери для москвичей в День российской науки - РИА Новости, 04.02.2026
Гарбузов: промплощадки откроют двери для москвичей в День российской науки
В рамках акции "Наука рядом" жители и гости столицы смогут посетить 9 и 10 февраля высокотехнологичные заводы и познакомиться с особенностями современных... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T12:03:00+03:00
2026-02-04T12:04:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
анатолий гарбузов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072138643_0:285:3072:2013_1920x0_80_0_0_5f502f0db299c4df5e1b6fe1192dd7c8.jpg
https://ria.ru/20260201/garbuzov-2071290923.html
https://ria.ru/20260130/garbuzov-2071178361.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072138643_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_48aaaaa5acafb4d2a436dbaec6961e89.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, анатолий гарбузов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов
Гарбузов: промплощадки откроют двери для москвичей в День российской науки

Анатолий Гарбузов: промплощадки откроют двери в День российской науки

© Фото : пресс-служба ДИПППроизводство
Производство - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© Фото : пресс-служба ДИПП
Производство
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. В рамках акции "Наука рядом" жители и гости столицы смогут посетить 9 и 10 февраля высокотехнологичные заводы и познакомиться с особенностями современных производственных процессов, рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
День российской науки традиционно отмечается 8 февраля. По указу президента РФ Владимира Путина в стране проводится 10-летие науки и технологий. Так, проект "Открой#Моспром" поддержал инициативу и присоединился к акции "Наука рядом", которая направлена на привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок.
Гарбузов: более 1,2 млрд рублей инвестируют в производственный цех КМЗ - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Гарбузов: более 1,2 млрд рублей инвестируют в производственный цех КМЗ
1 февраля, 13:03
"Будущее промышленности, в том числе московской, неразрывно связано с развитием науки. Достичь
технологического лидерства невозможно без прорывных открытий талантливых ученых и инженеров. Поэтому одна из главных наших задач на ближайшие годы – привлечение новых кадров в отрасль. Для этого мы создаем и развиваем такие проекты, как "Открой#Моспром". Он объединяет более 150 заводов и около 10 различных форматов: офлайн- и онлайн-экскурсии на производства, лекции и другие специальные мероприятия", — приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.
Он добавил, что на московских предприятиях можно наглядно увидеть, как научные идеи проходят путь от лабораторной установки до серийного изделия.
Например, участники мероприятий смогут побывать на одном из крупнейших в России предприятий по производству кабелей, которые применяются в самых разных отраслях: от транспортной и энергетической до атомной промышленности. В прошлом году ГК "Москабельмет" отметила свое 130-летие с момента основания первого кабельного завода в Москве.
Кроме того, в акции принимают участие два резидента ОЭЗ "Технополис Москва". Это "Нанотехнологический центр композитов" и производитель инновационного учебного оборудования "Научные развлечения".
Завод модульного домостроения - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Гарбузов: столичный завод модульного домостроения расширил мощности
30 января, 14:03
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваАнатолий Гарбузов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала