Гарбузов: промплощадки откроют двери для москвичей в День российской науки

МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. В рамках акции "Наука рядом" жители и гости столицы смогут посетить 9 и 10 февраля высокотехнологичные заводы и познакомиться с особенностями современных производственных процессов, рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.

День российской науки традиционно отмечается 8 февраля. По указу президента РФ Владимира Путина в стране проводится 10-летие науки и технологий. Так, проект "Открой#Моспром" поддержал инициативу и присоединился к акции "Наука рядом", которая направлена на привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок.

"Будущее промышленности, в том числе московской, неразрывно связано с развитием науки. Достичь

технологического лидерства невозможно без прорывных открытий талантливых ученых и инженеров. Поэтому одна из главных наших задач на ближайшие годы – привлечение новых кадров в отрасль. Для этого мы создаем и развиваем такие проекты, как "Открой#Моспром". Он объединяет более 150 заводов и около 10 различных форматов: офлайн- и онлайн-экскурсии на производства, лекции и другие специальные мероприятия", — приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.

Он добавил, что на московских предприятиях можно наглядно увидеть, как научные идеи проходят путь от лабораторной установки до серийного изделия.

Например, участники мероприятий смогут побывать на одном из крупнейших в России предприятий по производству кабелей, которые применяются в самых разных отраслях: от транспортной и энергетической до атомной промышленности. В прошлом году ГК "Москабельмет" отметила свое 130-летие с момента основания первого кабельного завода в Москве.