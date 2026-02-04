Рейтинг@Mail.ru
11:31 04.02.2026 (обновлено: 11:34 04.02.2026)
Ефимов: в Москве подготовят проект развития уличной сети в НАО
Ефимов: в Москве подготовят проект развития уличной сети в НАО
москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: в Москве подготовят проект развития уличной сети в НАО

Ефимов: началась подготовка проекта для развития уличной сети в Новой Москве

© Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. В Москве подготовят проект развития уличной сети в двух населенных пунктах Новомосковского административного округа (НАО), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Началась подготовка ППТ (проекта планировки территории – ред.) для создания единой улично-дорожной сети в деревне Горчаково и поселке Птичное Филимонковского района. Проектом предусмотрено строительство и реконструкция дорог общей протяженностью около двух километров", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Как уточнил Ефимов, в результате реализации проекта улучшится транспортная доступность соцобъектов в этих населенных пунктах: поликлиники, дома культуры "Десна", образовательного комплекса, а также будущей школы искусств.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин открыл новые путепроводы на пересечении Южной рокады и МСД. Ввод нового участка Южной рокады должен улучшить транспортную доступность районов Москворечье-Сабурово, Царицыно и Северное Чертаново.
Ефимов: в Перове в рамках проекта КРТ построят жилье
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
