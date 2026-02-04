https://ria.ru/20260204/moskva-2072128176.html
Ефимов: в Москве подготовят проект развития уличной сети в НАО
Ефимов: в Москве подготовят проект развития уличной сети в НАО
В Москве подготовят проект развития уличной сети в двух населенных пунктах Новомосковского административного округа (НАО), сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 04.02.2026
москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости.
В Москве подготовят проект
развития уличной сети в двух населенных пунктах Новомосковского административного округа (НАО), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Началась подготовка ППТ (проекта планировки территории – ред.) для создания единой улично-дорожной сети в деревне Горчаково и поселке Птичное Филимонковского района. Проектом предусмотрено строительство и реконструкция дорог общей протяженностью около двух километров", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Как уточнил Ефимов, в результате реализации проекта улучшится транспортная доступность соцобъектов в этих населенных пунктах: поликлиники, дома культуры "Десна", образовательного комплекса, а также будущей школы искусств.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин открыл новые путепроводы на пересечении Южной рокады и МСД. Ввод нового участка Южной рокады должен улучшить транспортную доступность районов Москворечье-Сабурово, Царицыно и Северное Чертаново.