Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

Ефимов: в Москве подготовят проект развития уличной сети в НАО

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. В Москве подготовят В Москве подготовят проект развития уличной сети в двух населенных пунктах Новомосковского административного округа (НАО), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"Началась подготовка ППТ (проекта планировки территории – ред.) для создания единой улично-дорожной сети в деревне Горчаково и поселке Птичное Филимонковского района. Проектом предусмотрено строительство и реконструкция дорог общей протяженностью около двух километров", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.

Как уточнил Ефимов, в результате реализации проекта улучшится транспортная доступность соцобъектов в этих населенных пунктах: поликлиники, дома культуры "Десна", образовательного комплекса, а также будущей школы искусств.