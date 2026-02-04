Москвичам рассказали о погоде в среду

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков, температура воздуха до минус 13 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Синоптик отметил, что ветер будет дуть западный со скоростью 1-6 метров в секунду. Показания барометров продолжат медленно расти и составят 755 миллиметров ртутного столба.

"Пик морозов еще не пройден - до пятницы включительно на аномальный холод будет действовать оранжевый уровень погодной опасности. В предстоящие 2 ночи в Москве ожидаются 20-градусные морозы. Суровая русская зима ослабит свою хватку лишь к выходным, когда потеплеет до минус 7 - минус 12", - добавил он.