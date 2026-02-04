Рейтинг@Mail.ru
Первая пятидневка февраля может стать в Москве самой холодной в XXI веке - РИА Новости, 04.02.2026
07:29 04.02.2026
Первая пятидневка февраля может стать в Москве самой холодной в XXI веке
Первая пятидневка февраля может стать в Москве самой холодной в XXI веке
Первая пятидневка февраля может стать в Москве самой холодной в текущем веке, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 04.02.2026
москва, михаил леус
Москва, Михаил Леус
Первая пятидневка февраля может стать в Москве самой холодной в XXI веке

Леус: первая пятидневка февраля может стать в Москве самой холодной в XXI веке

Люди у Ростокинского акведука в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Первая пятидневка февраля может стать в Москве самой холодной в текущем веке, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Средняя температура воздуха за первые три дня февраля составляет в столице – минус 18,9 градуса, что на 12,2 градуса ниже средних многолетних показателей. В век глобального потепления более холодным начало последнего зимнего месяца было лишь однажды, в феврале 2012 года, тогда средняя температура воздуха за этот же период составила минус 20,2. Учитывая тот факт, что пик морозов в нынешнем феврале ещё впереди, его первая пятидневка может стать самой холодной в XXI веке", - написал Леус в своем Telegram-канале.
Синоптик отметил, что жителям столичного региона осталось пережить ещё две очень морозных ночи, с температурой ниже минус 20 градусов.
