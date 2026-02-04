Первая пятидневка февраля может стать в Москве самой холодной в XXI веке

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Первая пятидневка февраля может стать в Москве самой холодной в текущем веке, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Синоптик отметил, что жителям столичного региона осталось пережить ещё две очень морозных ночи, с температурой ниже минус 20 градусов.