Рейтинг@Mail.ru
Овчинский: в Раменках построят деловой центр в виде паруса - РИА Новости, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:05 04.02.2026
https://ria.ru/20260204/moskva-2072026496.html
Овчинский: в Раменках построят деловой центр в виде паруса
Овчинский: в Раменках построят деловой центр в виде паруса - РИА Новости, 04.02.2026
Овчинский: в Раменках построят деловой центр в виде паруса
В районе Раменки на западе Москвы началось возведение делового центра площадью около 23 тысячи квадратных метров в виде паруса, сообщил министр правительства... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T10:05:00+03:00
2026-02-04T10:05:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
владислав овчинский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988652213_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b4a2a0fa1222bf421593e78a85ddbb8e.jpg
https://ria.ru/20251230/ovchinskiy-2065591658.html
https://ria.ru/20260120/ovchinskiy-2068881637.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988652213_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d65d53edd91d8175777a5a2eb7249e2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы, владислав овчинский
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы, Владислав Овчинский
Овчинский: в Раменках построят деловой центр в виде паруса

Овчинский: в Раменках началось строительство делового центра в виде паруса

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПресс-служба департамента градостроительной политики
Пресс-служба департамента градостроительной политики - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Пресс-служба департамента градостроительной политики. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. В районе Раменки на западе Москвы началось возведение делового центра площадью около 23 тысячи квадратных метров в виде паруса, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Деловой центр компания "Донстрой" строит по адресу: улица Лобачевского, 114Б. Треугольное здание со скругленными углами будет напоминать парус.
Овчинский: в Даниловском районе построят культурно-выставочное пространство - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Овчинский: в Даниловском районе построят культурно-выставочное пространство
30 декабря 2025, 11:55
"Бизнес-центр площадью свыше 22,8 тысячи квадратных метров станет частью деловой инфраструктуры района Раменки. В нем будет около 11 тысяч квадратных метров офисов, они расположатся со второго по десятый этажи здания. Первый этаж займут двусветные пространства лобби и кафе с отдельным входом с улицы, а также холл с семью лифтами. На 11-м этаже появятся технические помещения и терраса с местами для отдыха площадью около 470 квадратных метров", – приводит его слова пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Всего в бизнес-центре запланировано 15 надземных и подземных этажей, на подземных уровнях разместится паркинг, указывается в сообщении.
Как отмечается в нем, Раменки – активно развивающийся район, в котором уже полностью завершена реализация действующей программы реновации. Всего в Западном округе Москвы в программу вошли 548 домов. Новые квартиры получат примерно 104 тысячи человек.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Овчинский: на улице Циолковского в Москве возводят дом по реновации
20 января, 09:00
 
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. МосквыВладислав Овчинский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала