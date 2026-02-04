https://ria.ru/20260204/moskva-2072026496.html
Овчинский: в Раменках построят деловой центр в виде паруса
Овчинский: в Раменках построят деловой центр в виде паруса
Овчинский: в Раменках построят деловой центр в виде паруса
В районе Раменки на западе Москвы началось возведение делового центра площадью около 23 тысячи квадратных метров в виде паруса, сообщил министр правительства...
москва
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
владислав овчинский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988652213_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b4a2a0fa1222bf421593e78a85ddbb8e.jpg
москва
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы, Владислав Овчинский
Овчинский: в Раменках началось строительство делового центра в виде паруса
МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. В районе Раменки на западе Москвы началось возведение делового центра площадью около 23 тысячи квадратных метров в виде паруса, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Деловой центр компания "Донстрой" строит по адресу: улица Лобачевского, 114Б. Треугольное здание со скругленными углами будет напоминать парус.
"Бизнес-центр площадью свыше 22,8 тысячи квадратных метров станет частью деловой инфраструктуры района Раменки. В нем будет около 11 тысяч квадратных метров офисов, они расположатся со второго по десятый этажи здания. Первый этаж займут двусветные пространства лобби и кафе с отдельным входом с улицы, а также холл с семью лифтами. На 11-м этаже появятся технические помещения и терраса с местами для отдыха площадью около 470 квадратных метров", – приводит его слова пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Всего в бизнес-центре запланировано 15 надземных и подземных этажей, на подземных уровнях разместится паркинг, указывается в сообщении.
Как отмечается в нем, Раменки – активно развивающийся район, в котором уже полностью завершена реализация действующей программы реновации. Всего в Западном округе Москвы в программу вошли 548 домов. Новые квартиры получат примерно 104 тысячи человек.