Овчинский: в Раменках построят деловой центр в виде паруса

"Бизнес-центр площадью свыше 22,8 тысячи квадратных метров станет частью деловой инфраструктуры района Раменки. В нем будет около 11 тысяч квадратных метров офисов, они расположатся со второго по десятый этажи здания. Первый этаж займут двусветные пространства лобби и кафе с отдельным входом с улицы, а также холл с семью лифтами. На 11-м этаже появятся технические помещения и терраса с местами для отдыха площадью около 470 квадратных метров", – приводит его слова пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.