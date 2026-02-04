Москва возглавила 30 российских рейтингов по итогам 2025 года

© Фото : Департамент экономической политики и развития города Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева

МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Столица стала победителем или вошла в число лидеров в более чем 30 нацрейтингах или исследованиях, так она показала высокий уровень инвестпривлекательности и жизни горожан, заявила заммэра Москвы, глава департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Она подчеркнула, что в числе основных приоритетов столичного правительства – рост качества жизни москвичей.

"Российская столица уверенно сохраняет позиции лидера страны по этому показателю, что подтверждается первыми местами в национальном рейтинге качества жизни Агентства стратегических инициатив и рейтингах “РИА Рейтинг”. Успехи Москвы в этом направлении также отражены в рейтингах качества городской среды министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, развития дорожно-транспортной инфраструктуры “РИА Рейтинг” и индексе качества жизни Финансового университета при правительстве Российской Федерации, в которых столица тоже занимает лидерские позиции", – приводит пресс-служба департамента экономической политики и развития города слова Багреевой.

В частности, финансовую стабильность Москвы подтверждили наивысшие кредитные рейтинги от ведущих российских кредитных и рейтинговых агентств АКРА и "Эксперт РА". Эти организации, помимо прочего, прогнозируют стабильные кредитные рейтинги столицы.

По инвестиционному климату Москву в минувшем году снова признали ведущим регионом страны – так, город уже седьмой раз возглавил Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата и вошел в число лидеров по уровню развития государственно-частного партнерства Минэкономразвития РФ. Высшие оценки инвестиционной привлекательности столице дали ведущие рейтинговые агентства, включая Национальное рейтинговое агентство и "Эксперт РА". Так, ОЭЗ "Технополис Москва" получил звание самой инвестиционно привлекательной (среди ОЭЗ технико-внедренческого типа) и устойчивой (с точки зрения ESG-критериев) особой экономической зоны России в рейтингах Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России и Минэкономразвития России.

В сфере научно-технологического и инновационного развития страны Москва сохраняет звание безусловного центра. Несколько национальных рейтингов, оценивающих научно-технологический потенциал и инновационную активность регионов, поставили столицу на первое место. Это в том числе рейтинги Министерства образования и науки России, "РИА Рейтинг" и Высшей школы экономики. Высокая оценка связана с активным внедрением цифровых и инновационных решений в городское управление, отмечают в пресс-службе департамента.

В заключение в пресс-службе отметили, что столица по ряду показателей держит планку на уровне других мировых мегаполисов.