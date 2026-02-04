Рейтинг@Mail.ru
Москва возглавила 30 российских рейтингов по итогам 2025 года - РИА Новости, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:10 04.02.2026
https://ria.ru/20260204/moskva-2072024173.html
Москва возглавила 30 российских рейтингов по итогам 2025 года
Москва возглавила 30 российских рейтингов по итогам 2025 года - РИА Новости, 04.02.2026
Москва возглавила 30 российских рейтингов по итогам 2025 года
Столица стала победителем или вошла в число лидеров в более чем 30 нацрейтингах или исследованиях, так она показала высокий уровень инвестпривлекательности и... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T09:10:00+03:00
2026-02-04T09:10:00+03:00
москва
мария багреева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950936604_0:70:2833:1664_1920x0_80_0_0_9a048823574a960976779492a6af78df.jpg
https://ria.ru/20260119/bagreeva-2068398368.html
https://ria.ru/20260129/moskva-2070845630.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950936604_64:0:2769:2029_1920x0_80_0_0_1e2e563349b92b0cfbd24c2dd195262e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, мария багреева
Москва, Мария Багреева
Москва возглавила 30 российских рейтингов по итогам 2025 года

Багреева: в 2025 году Москва возглавила свыше 30 национальных рейтингов России

© Фото : Департамент экономической политики и развития городаЗаместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© Фото : Департамент экономической политики и развития города
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Столица стала победителем или вошла в число лидеров в более чем 30 нацрейтингах или исследованиях, так она показала высокий уровень инвестпривлекательности и жизни горожан, заявила заммэра Москвы, глава департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
Она подчеркнула, что в числе основных приоритетов столичного правительства – рост качества жизни москвичей.
Заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Москва реализовала на торгах около 1,5 тыс коммерческих помещений за год
19 января, 09:15
"Российская столица уверенно сохраняет позиции лидера страны по этому показателю, что подтверждается первыми местами в национальном рейтинге качества жизни Агентства стратегических инициатив и рейтингах “РИА Рейтинг”. Успехи Москвы в этом направлении также отражены в рейтингах качества городской среды министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, развития дорожно-транспортной инфраструктуры “РИА Рейтинг” и индексе качества жизни Финансового университета при правительстве Российской Федерации, в которых столица тоже занимает лидерские позиции", – приводит пресс-служба департамента экономической политики и развития города слова Багреевой.
В частности, финансовую стабильность Москвы подтверждили наивысшие кредитные рейтинги от ведущих российских кредитных и рейтинговых агентств АКРА и "Эксперт РА". Эти организации, помимо прочего, прогнозируют стабильные кредитные рейтинги столицы.
По инвестиционному климату Москву в минувшем году снова признали ведущим регионом страны – так, город уже седьмой раз возглавил Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата и вошел в число лидеров по уровню развития государственно-частного партнерства Минэкономразвития РФ. Высшие оценки инвестиционной привлекательности столице дали ведущие рейтинговые агентства, включая Национальное рейтинговое агентство и "Эксперт РА". Так, ОЭЗ "Технополис Москва" получил звание самой инвестиционно привлекательной (среди ОЭЗ технико-внедренческого типа) и устойчивой (с точки зрения ESG-критериев) особой экономической зоны России в рейтингах Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России и Минэкономразвития России.
В сфере научно-технологического и инновационного развития страны Москва сохраняет звание безусловного центра. Несколько национальных рейтингов, оценивающих научно-технологический потенциал и инновационную активность регионов, поставили столицу на первое место. Это в том числе рейтинги Министерства образования и науки России, "РИА Рейтинг" и Высшей школы экономики. Высокая оценка связана с активным внедрением цифровых и инновационных решений в городское управление, отмечают в пресс-службе департамента.
В заключение в пресс-службе отметили, что столица по ряду показателей держит планку на уровне других мировых мегаполисов.
Ранее Багреева рассказала, что цифровые проекты, созданные департаментом экономической политики и развития города Москвы, были отмечены наградами в рамках выставки интеллектуальной собственности и инновационных технологий IPITEx-2026.
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Экономия в госзакупках в столице составила свыше 100 миллиардов рублей
29 января, 09:10
 
МоскваМария Багреева
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала