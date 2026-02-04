Ефимов: в Перове в рамках проекта КРТ построят жилье

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. В районе Перово на востоке Москвы в рамках проекта комплексного развития территории (КРТ) построят почти 46 тысяч квадратных метров жилья для программы реновации, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

Согласно проекту решения, опубликованному на сайте столичной мэрии, редевелопмент затронет участки общей площадью 2,05 гектара по адресам: улица Плеханова, владение 23А; улица Плющева, владения 4 и 18; улица Перовская, владение 24А.

"Город проработал проект комплексного развития территорий в районе Перово Восточного административного округа. В него включены четыре участка общей площадью более двух гектаров на улицах Плеханова, Плющева и Перовской. Их отведут под строительство жилья для реализации программы реновации общей площадью 45,87 тысячи квадратных метров. Первые этажи займут предприятия малого и среднего бизнеса, что позволит организовать свыше 130 рабочих мест", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.

Как уточняется в сообщении, всего проект предусматривает строительство пяти жилых корпусов с общей площадью квартир 26,81 тысячи квадратных метров. Реализация проекта займет шесть лет.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин одобрил еще два проекта комплексного развития территорий в районах Коммунарка и Капотня. Всего в Москве на разных этапах реализации и подготовки находится почти 400 проектов комплексного развития территорий, в рамках которых планируется построить свыше 70 миллионов квадратных метров недвижимости.