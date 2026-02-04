Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: в Перове в рамках проекта КРТ построят жилье
09:00 04.02.2026
Ефимов: в Перове в рамках проекта КРТ построят жилье
москва
москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: в Перове в рамках проекта КРТ построят жилье

МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. В районе Перово на востоке Москвы в рамках проекта комплексного развития территории (КРТ) построят почти 46 тысяч квадратных метров жилья для программы реновации, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Согласно проекту решения, опубликованному на сайте столичной мэрии, редевелопмент затронет участки общей площадью 2,05 гектара по адресам: улица Плеханова, владение 23А; улица Плющева, владения 4 и 18; улица Перовская, владение 24А.
"Город проработал проект комплексного развития территорий в районе Перово Восточного административного округа. В него включены четыре участка общей площадью более двух гектаров на улицах Плеханова, Плющева и Перовской. Их отведут под строительство жилья для реализации программы реновации общей площадью 45,87 тысячи квадратных метров. Первые этажи займут предприятия малого и среднего бизнеса, что позволит организовать свыше 130 рабочих мест", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Как уточняется в сообщении, всего проект предусматривает строительство пяти жилых корпусов с общей площадью квартир 26,81 тысячи квадратных метров. Реализация проекта займет шесть лет.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин одобрил еще два проекта комплексного развития территорий в районах Коммунарка и Капотня. Всего в Москве на разных этапах реализации и подготовки находится почти 400 проектов комплексного развития территорий, в рамках которых планируется построить свыше 70 миллионов квадратных метров недвижимости.
Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. За время реализации программы построено около 6,4 миллиона квадратных метров нового жилья, в проектировании и строительстве находится более 10,5 миллиона квадратных метров.
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
