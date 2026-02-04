Рейтинг@Mail.ru
МВД рассказало о схеме мошенничества с ложным списыванием долгов через МФЦ - РИА Новости, 04.02.2026
09:38 04.02.2026 (обновлено: 10:14 04.02.2026)
МВД рассказало о схеме мошенничества с ложным списыванием долгов через МФЦ
МВД рассказало о схеме мошенничества с ложным списыванием долгов через МФЦ - РИА Новости, 04.02.2026
МВД рассказало о схеме мошенничества с ложным списыванием долгов через МФЦ
Аферисты рассылают россиянам предложения "списать долги" через МФЦ в рамках некой госпрограммы, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным... РИА Новости, 04.02.2026
министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество, россия
Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Общество, Россия
МВД рассказало о схеме мошенничества с ложным списыванием долгов через МФЦ

МВД: мошенники предлагают списать долги через МФЦ в рамках госпрограммы

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Мужчина держит в руках мобильные телефоны
Мужчина держит в руках мобильные телефоны
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мужчина держит в руках мобильные телефоны. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Аферисты рассылают россиянам предложения "списать долги" через МФЦ в рамках некой госпрограммы, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.
"Пройдя по ссылке из таких писем, пользователь попадает на фишинговый ресурс, где ему предложат оценить шансы на списание долгов, пройдя тест", — рассказали в ведомстве.
Далее для получения "результатов" сайт попросит ввести код авторизации из смс-сообщения.
В управлении предупредили, что никаких государственных программ по автоматическому списанию долгов не существует. Единственный законный способ — подать заявление о банкротстве.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
