Мошенники начали создавать фейковые домовые чаты

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Мошенники стали создавать в мессенджерах фейковые чаты многоквартирных домов с целью получения персональных данных собственников и жильцов, выяснило РИА Новости.

Аферисты подделывают чаты многоквартирных домов и подъездов и переманивают туда владельцев квартир и жильцов.

В чатах злоумышленники от имени старших по дому и представителей управляющей компании размещают объявления и уведомления, в которых просят жертв предоставить им персональные данные.