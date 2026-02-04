https://ria.ru/20260204/moshenniki-2072073028.html
Мошенники начали создавать фейковые домовые чаты
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Мошенники стали создавать в мессенджерах фейковые чаты многоквартирных домов с целью получения персональных данных собственников и жильцов, выяснило РИА Новости.
Аферисты подделывают чаты многоквартирных домов и подъездов и переманивают туда владельцев квартир и жильцов.
В чатах злоумышленники от имени старших по дому и представителей управляющей компании размещают объявления и уведомления, в которых просят жертв предоставить им персональные данные.