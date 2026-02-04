Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал, когда в Москве закончатся морозы - РИА Новости, 04.02.2026
12:11 04.02.2026
Синоптик рассказал, когда в Москве закончатся морозы
Синоптик рассказал, когда в Москве закончатся морозы - РИА Новости, 04.02.2026
Синоптик рассказал, когда в Москве закончатся морозы
Морозы ослабеют к выходным в Москве и будут более мягкими, ожидается облачная погода и небольшой снег, сообщила РИА Новости главный специалист столичного... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T12:11:00+03:00
2026-02-04T12:11:00+03:00
москва
общество, москва, татьяна позднякова
Общество, Москва, Татьяна Позднякова
Синоптик рассказал, когда в Москве закончатся морозы

Позднякова: морозы в Москве ослабеют к выходным

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкКрасная площадь в Москве
Красная площадь в Москве - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
Перейти в медиабанк
Красная площадь в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Морозы ослабеют к выходным в Москве и будут более мягкими, ожидается облачная погода и небольшой снег, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"Погода в выходные, она будет, скажем так, более мягкая. Морозы сохранятся, но все-таки они будут мягкими. Зато погода будет облачная, уже не будет такого яркого солнца. Время от времени будет приниматься небольшой снежок. Что касается температурного режима, как я уже сказала, морозы у нас ослабеют. Преобладающая температура в ночные часы будет в пределах где-то минус 13 - минус 15 в Москве. Дневная температура минус 10 - минус 12 градусов", - рассказала Позднякова.
Она отметила, что и в субботу, и в воскресенье сохранится этот температурный режим. Температура воздуха будет хотя и ниже климатической нормы, но уже всего на пять-шесть градусов, а не на 10, как во вторник и в среду. "Так что можно сказать, что морозы к выходным ослабеют", - подчеркнула Позднякова.
Зима в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Синоптик назвал регионы России, где резко потеплеет
ОбществоМоскваТатьяна Позднякова
 
 
