Синоптик рассказал, когда в Москве закончатся морозы

Она отметила, что и в субботу, и в воскресенье сохранится этот температурный режим. Температура воздуха будет хотя и ниже климатической нормы, но уже всего на пять-шесть градусов, а не на 10, как во вторник и в среду. "Так что можно сказать, что морозы к выходным ослабеют", - подчеркнула Позднякова.