Рейтинг@Mail.ru
Игнатьев раскритиковал заявления Кишинева о территориальной целостности - РИА Новости, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:43 04.02.2026
https://ria.ru/20260204/moldaviya-2072329852.html
Игнатьев раскритиковал заявления Кишинева о территориальной целостности
Игнатьев раскритиковал заявления Кишинева о территориальной целостности - РИА Новости, 04.02.2026
Игнатьев раскритиковал заявления Кишинева о территориальной целостности
Глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев считает смешными заявления Кишинева о восстановлении... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T22:43:00+03:00
2026-02-04T22:43:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
тирасполь
виталий игнатьев
обсе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/14/1904148862_0:131:3072:1859_1920x0_80_0_0_e190df67b217bc1564d695a015f6a8cc.jpg
https://ria.ru/20260201/moldaviya-2071572321.html
молдавия
кишинев
тирасполь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/14/1904148862_279:36:2962:2048_1920x0_80_0_0_04388211d6763987aaaf9a405ce661f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, кишинев, тирасполь, виталий игнатьев, обсе
В мире, Молдавия, Кишинев, Тирасполь, Виталий Игнатьев, ОБСЕ
Игнатьев раскритиковал заявления Кишинева о территориальной целостности

Игнатьев: заявления Кишинева о восстановлении территориальной целостности смешны

© РИА НовостиМинистр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев
Министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости
Министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТИРАСПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости. Глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев считает смешными заявления Кишинева о восстановлении территориальной целостности Молдавии.
"Насчёт восстановления территориальной целостности Молдовы — это очень смешно. Приднестровье никогда не было в Молдове, там нечего восстанавливать. Поэтому, особенно в контексте последних недавних заявлений руководства Молдовы о румынском векторе интеграции, я думаю, тут даже комментарии излишни", - сказал Игнатьев в эфире телеканала "Первый Приднестровский".
Глава МИД ПМР также отметил, что Кишинев откровенно имитирует диалог с Тирасполем.
"Для того, чтобы придать какую-то видимость интриге этому диалогу, они придумали, что у них есть какой-то план реинтеграции. Я общался с коллегами, не только европейскими, но и другими дипломатами, которые не видели ничего, кроме каких-то разговоров. И понятно, что никакие планы без Приднестровья не имеют никакой перспективы. Особенно планы, в которых есть какие-то элементы блокады, давления, ограничений, нарушения прав и интересов людей", - добавил Игнатьев.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.
Приднестровье, где около 60% населения составляют русские и украинцы, стремилось выйти из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь присоединения к Румынии на волне национализма. В 1992 году, после неудачной попытки молдавских властей решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Депутат ПМР назвал причину блэкаута в Молдавии
1 февраля, 17:37
 
В миреМолдавияКишиневТираспольВиталий ИгнатьевОБСЕ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала