Игнатьев раскритиковал заявления Кишинева о территориальной целостности

ТИРАСПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости. Глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев считает смешными заявления Кишинева о восстановлении территориальной целостности Молдавии.
"Насчёт восстановления территориальной целостности Молдовы — это очень смешно. Приднестровье никогда не было в Молдове, там нечего восстанавливать. Поэтому, особенно в контексте последних недавних заявлений руководства Молдовы о румынском векторе интеграции, я думаю, тут даже комментарии излишни", - сказал Игнатьев в эфире телеканала "Первый Приднестровский".
Глава МИД ПМР также отметил, что Кишинев откровенно имитирует диалог с Тирасполем.
"Для того, чтобы придать какую-то видимость интриге этому диалогу, они придумали, что у них есть какой-то план реинтеграции. Я общался с коллегами, не только европейскими, но и другими дипломатами, которые не видели ничего, кроме каких-то разговоров. И понятно, что никакие планы без Приднестровья не имеют никакой перспективы. Особенно планы, в которых есть какие-то элементы блокады, давления, ограничений, нарушения прав и интересов людей", - добавил Игнатьев.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.
Приднестровье, где около 60% населения составляют русские и украинцы, стремилось выйти из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь присоединения к Румынии на волне национализма. В 1992 году, после неудачной попытки молдавских властей решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
