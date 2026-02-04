Премьер Молдавии предупредил о вероятном повторении блэкаута

КИШИНЕВ, 4 фев – РИА Новости. Премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну заявил, что произошедшие в выходные масштабные отключения электроэнергии в республике могут повториться, и призвал готовиться к более сложным ситуациям.
Власти Молдавии ранее сообщали, что массовые отключения электроэнергии в субботу были связаны с серьезными сбоями в украинской энергосистеме и падением напряжения на линии 400 кВ "Исакча – Вулканешты – Молдавская ГРЭС", что привело к аварийному отключению части энергосистемы страны. В ряде районов, в том числе в Кишиневе, были зафиксированы перебои с электроснабжением, останавливалось движение электротранспорта и не работали светофоры.
"Отключение электроэнергии, как вы знаете, произошло в выходные дни, когда большинство предприятий не работали. Поэтому мы проводим расчеты. Конечно, потери были, но они были небольшими благодаря быстрой реакции. Но у нас, безусловно, будут и более сложные ситуации", — сказал премьер на заседании правительства, которое транслировалось на его сайте.
Премьер подчеркнул, что Молдавия по-прежнему подвержена региональным рискам, "так как энергосети республики тесно связаны с украинскими.
Авария 31 января стала одной из наиболее масштабных за последние годы для объединенной энергосистемы Украины и Молдавии: резкое падение напряжения и частоты привело к отключениям электроэнергии на значительной территории обеих стран, а также к вынужденному выводу из работы или разгрузке отдельных энергоблоков на украинских электростанциях.
