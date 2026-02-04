Рейтинг@Mail.ru
Минфин Молдавии потребовал взыскать с Плахотнюка свыше 40 млн долларов
10:57 04.02.2026
Минфин Молдавии потребовал взыскать с Плахотнюка свыше 40 млн долларов
Минфин Молдавии потребовал взыскать с Плахотнюка свыше 40 млн долларов - РИА Новости, 04.02.2026
Минфин Молдавии потребовал взыскать с Плахотнюка свыше 40 млн долларов
Министерство финансов Молдавии потребовало в суде взыскать с бывшего руководителя Демократической партии Владимира Плахотнюка 39 миллиона долларов и 3,5... РИА Новости, 04.02.2026
в мире
молдавия
владимир плахотнюк
ренато усатый
молдавия
Новости
в мире, молдавия, владимир плахотнюк, ренато усатый
В мире, Молдавия, Владимир Плахотнюк, Ренато Усатый
Минфин Молдавии потребовал взыскать с Плахотнюка свыше 40 млн долларов

Минфин Молдавии потребовал от Плахотнюка 39 млн долларов и 3,5 млн евро

© Sputnik / Мирослав РотарьВладимир Плахотнюк
Владимир Плахотнюк - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Владимир Плахотнюк. Архивное фото
КИШИНЕВ, 4 фев – РИА Новости. Министерство финансов Молдавии потребовало в суде взыскать с бывшего руководителя Демократической партии Владимира Плахотнюка 39 миллиона долларов и 3,5 миллиона евро, заявил молдавским СМИ прокурор Александр Черней.
Ранее районный суд Молдавии продлил арест Плахотнюку на 30 суток. Олигарх обвиняется в незаконном выводе порядка 1 миллиарда долларов из банков республики.
Экс-премьер Молдавии Владимир Филат - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Экс-премьер Молдавии Филат назвал процесс по делу Плахотнюка фарсом
17 декабря 2025, 20:17
"Сумма, включенная в гражданский иск, вытекает из обвинительного акта. Министерство финансов основывается именно на сумме, которая вменяется обвиняемому, и исходя из нее, с учетом предусмотренных законом процентов, формируется размер ущерба. Какая это сумма? 39 миллионов долларов плюс 3,5 миллиона евро, плюс пять процентов с 2016 года по настоящее время", — отметил Черней.
​Гособвинение подчеркивает, что при удовлетворении иска деньги планируют взыскать за счет арестованного имущества Плахотнюка.
"Эти аресты действуют по сей день и наложены на различные активы, которые фактически принадлежат обвиняемому. В случае удовлетворения гражданского иска взыскание будет произведено за счет этих активов. Речь идет об имуществе в нашей стране или не обязательно? Большинство находится в Республике Молдова, одна вилла в Румынии и одна вилла во Франции", - уточнил Черней.
​Сам Плахотнюк, которого в Молдавии называют олигархом и одним из ключевых выгодополучателей схем, связанных с "кражей миллиарда", на очередное заседание не явился, от комментариев отказался. Его защита настаивает, что требования минфина завышены и не подтверждены отдельными расчетами.
Владимир Плахотнюк - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Плахотнюк заявил о своей невиновности по делу о выводе денег
17 декабря 2025, 13:32
"Что касается цифр или сумм, заявленных потерпевшей стороной, они сделали копипаст из обвинения, не проведя анализа, который бы показал, какой действительно был причинен ущерб", — сказал журналистам адвокат Лучиан Рогак.
В 2014 году в Молдавии стало известно, что три банка - Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, владеющие почти третью банковских активов страны, вывели за пределы государства около миллиарда долларов. Одним из обвиняемых по этому делу и стал Пахотнюк.
Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале 2019 года в МВД России сообщали, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. МВД РФ в апреле 2020 года заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому по делу о выводе из России совместно с Плахотнюком 500 миллиардов рублей. В Молдавии Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также в выводе миллиарда долларов из банковской системы страны. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка.️
Владимир Плахотнюк - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Адвокат Плахотнюка заявил о политическом контроле над делом
23 декабря 2025, 21:00
 
В миреМолдавияВладимир ПлахотнюкРенато Усатый
 
 
