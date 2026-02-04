Минфин Молдавии потребовал взыскать с Плахотнюка свыше 40 млн долларов

КИШИНЕВ, 4 фев – РИА Новости. Министерство финансов Молдавии потребовало в суде взыскать с бывшего руководителя Демократической партии Владимира Плахотнюка 39 миллиона долларов и 3,5 миллиона евро, заявил молдавским СМИ прокурор Александр Черней.

Ранее районный суд Молдавии продлил арест Плахотнюку на 30 суток. Олигарх обвиняется в незаконном выводе порядка 1 миллиарда долларов из банков республики.

"Сумма, включенная в гражданский иск, вытекает из обвинительного акта. Министерство финансов основывается именно на сумме, которая вменяется обвиняемому, и исходя из нее, с учетом предусмотренных законом процентов, формируется размер ущерба. Какая это сумма? 39 миллионов долларов плюс 3,5 миллиона евро, плюс пять процентов с 2016 года по настоящее время", — отметил Черней

​Гособвинение подчеркивает, что при удовлетворении иска деньги планируют взыскать за счет арестованного имущества Плахотнюка.

"Эти аресты действуют по сей день и наложены на различные активы, которые фактически принадлежат обвиняемому. В случае удовлетворения гражданского иска взыскание будет произведено за счет этих активов. Речь идет об имуществе в нашей стране или не обязательно? Большинство находится в Республике Молдова, одна вилла в Румынии и одна вилла во Франции", - уточнил Черней.

​Сам Плахотнюк, которого в Молдавии называют олигархом и одним из ключевых выгодополучателей схем, связанных с "кражей миллиарда", на очередное заседание не явился, от комментариев отказался. Его защита настаивает, что требования минфина завышены и не подтверждены отдельными расчетами.

"Что касается цифр или сумм, заявленных потерпевшей стороной, они сделали копипаст из обвинения, не проведя анализа, который бы показал, какой действительно был причинен ущерб", — сказал журналистам адвокат Лучиан Рогак.

В 2014 году в Молдавии стало известно, что три банка - Banca de Economii , Banca Sociala и Unibank, владеющие почти третью банковских активов страны, вывели за пределы государства около миллиарда долларов. Одним из обвиняемых по этому делу и стал Пахотнюк.