Рейтинг@Mail.ru
Посол рассказал, сколько денег Молдавия получит от США на безопасность - РИА Новости, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:43 04.02.2026
https://ria.ru/20260204/moldavija-2072278479.html
Посол рассказал, сколько денег Молдавия получит от США на безопасность
Посол рассказал, сколько денег Молдавия получит от США на безопасность - РИА Новости, 04.02.2026
Посол рассказал, сколько денег Молдавия получит от США на безопасность
Молдавия получит от Соединенных Штатов 36,5 миллиона долларов на укрепление национальной безопасности, сообщил в среду посол республики в США Владислав... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T17:43:00+03:00
2026-02-04T17:43:00+03:00
в мире
сша
молдавия
кишинев
дональд трамп
майя санду
нато
государственный департамент сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276846_0:72:3052:1789_1920x0_80_0_0_02240a6236356911c8ee6974d5e3ed5e.jpg
https://ria.ru/20260115/ssha-2068054125.html
https://ria.ru/20260121/moldavija-2069271888.html
сша
молдавия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276846_161:0:2890:2047_1920x0_80_0_0_cdc17f498829c49ba92ded081da8b998.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, молдавия, кишинев, дональд трамп, майя санду, нато, государственный департамент сша, facebook
В мире, США, Молдавия, Кишинев, Дональд Трамп, Майя Санду, НАТО, Государственный департамент США, Facebook
Посол рассказал, сколько денег Молдавия получит от США на безопасность

Посол Кульминский: Молдавия получит $36,5 млн от США на укрепление безопасности

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАмериканские доллары
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Американские доллары. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 4 фев – РИА Новости. Молдавия получит от Соединенных Штатов 36,5 миллиона долларов на укрепление национальной безопасности, сообщил в среду посол республики в США Владислав Кульминский.
Ранее глава республики Майя Санду обозначила политические приоритеты на 2026 год, сосредоточив внимание на европейской интеграции, безопасности и модернизации сектора обороны, а в качестве ключевых партнёров вновь назвала Европейский союз, Румынию, Украину и сотрудничество с НАТО, не упомянув США.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
США не считают Молдавию ценным партнером, считает политолог
15 января, 14:00
«
"Республика Молдова – единственная страна в Восточной Европе и Евразии, которая прямо упомянута в законе о национальной безопасности и ассигнованиях Госдепартамента США и получает по нему 36,5 миллиона долларов на нужды национальной безопасности. Этот закон был принят Конгрессом США и подписан президентом Дональдом Трампом", - написал Кульминский на своей странице в Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Он отметил, что средства будут направлены на несколько ключевых направлений: обеспечение энергетической безопасности, развитие кибербезопасности, повышение устойчивости государственных институтов и общества.
Министерство иностранных дел Молдавии ранее сообщило, что республика попала в список стран, в отношении которых США ввели запрет на выдачу иммиграционных виз.
Отношения Кишинева и Вашингтона заметно охладели после избрания Дональда Трампа президентом США. С мая 2024 года США не имеют полномочного посла в Молдавии: после завершения мандата предыдущего главы дипмиссии посольство в Кишиневе возглавляют поверенные в делах, а предложенная Вашингтоном кандидатура нового посла так и не была утверждена Сенатом США. Ранее оппозиционные политики указывали на признаки охлаждения политических контактов между Кишиневом и Вашингтоном, в том числе после сообщений об отмене запланированной встречи госсекретаря США с руководством парламента и МИД Молдавии во время их визита в США.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Экс-премьер Молдавии Владимир Филат - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Молдавия утратила привилегированный характер отношений с США, заявил Филат
21 января, 11:58
 
В миреСШАМолдавияКишиневДональд ТрампМайя СандуНАТОГосударственный департамент СШАFacebook
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала