Посол рассказал, сколько денег Молдавия получит от США на безопасность

КИШИНЕВ, 4 фев – РИА Новости. Молдавия получит от Соединенных Штатов 36,5 миллиона долларов на укрепление национальной безопасности, сообщил в среду посол республики в США Владислав Кульминский.

Он отметил, что средства будут направлены на несколько ключевых направлений: обеспечение энергетической безопасности, развитие кибербезопасности, повышение устойчивости государственных институтов и общества.