Посол рассказал, сколько денег Молдавия получит от США на безопасность

КИШИНЕВ, 4 фев – РИА Новости. Молдавия получит от Соединенных Штатов 36,5 миллиона долларов на укрепление национальной безопасности, сообщил в среду посол республики в США Владислав Кульминский.
Ранее глава республики Майя Санду обозначила политические приоритеты на 2026 год, сосредоточив внимание на европейской интеграции, безопасности и модернизации сектора обороны, а в качестве ключевых партнёров вновь назвала Европейский союз, Румынию, Украину и сотрудничество с НАТО, не упомянув США.
«
"Республика Молдова – единственная страна в Восточной Европе и Евразии, которая прямо упомянута в законе о национальной безопасности и ассигнованиях Госдепартамента США и получает по нему 36,5 миллиона долларов на нужды национальной безопасности. Этот закон был принят Конгрессом США и подписан президентом Дональдом Трампом", - написал Кульминский на своей странице в Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Он отметил, что средства будут направлены на несколько ключевых направлений: обеспечение энергетической безопасности, развитие кибербезопасности, повышение устойчивости государственных институтов и общества.
Министерство иностранных дел Молдавии ранее сообщило, что республика попала в список стран, в отношении которых США ввели запрет на выдачу иммиграционных виз.
Отношения Кишинева и Вашингтона заметно охладели после избрания Дональда Трампа президентом США. С мая 2024 года США не имеют полномочного посла в Молдавии: после завершения мандата предыдущего главы дипмиссии посольство в Кишиневе возглавляют поверенные в делах, а предложенная Вашингтоном кандидатура нового посла так и не была утверждена Сенатом США. Ранее оппозиционные политики указывали на признаки охлаждения политических контактов между Кишиневом и Вашингтоном, в том числе после сообщений об отмене запланированной встречи госсекретаря США с руководством парламента и МИД Молдавии во время их визита в США.
