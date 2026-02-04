В Молдавии священник забаррикадировался в храме

КИШИНЕВ, 4 фев — РИА Новости. Священник вместе с семьей забаррикадировался в сельском храме в Молдавии, чтобы не допустить его захвата Румынской православной церковью, сообщил Telegram‑канал " Священник вместе с семьей забаррикадировался в сельском храме в Молдавии, чтобы не допустить его захвата Румынской православной церковью, сообщил Telegram‑канал " Первый в Молдове ".

Молдавской митрополии , чтобы не пускать представителей Бессарабской митрополии "В село Деренеу приехали полицейские. В церкви забаррикадировался священник Александр Попа из, чтобы не пускать представителей Бессарабской митрополии Румынской православной церкви , вместе с ним его дети", — говорится в публикации.

У входа находятся полицейские и карабинеры, которые, не предъявив никаких юридических документов, не пускают верующих в храм и тем самым ограничивают их право на молитву, отмечает канал.

Речь идет о храме Успения Богородицы. Священник забаррикадировался там еще 3 февраля. Он заявил прихожанам, что "защищает церковь Христову от всех беззаконий и от всех, кто пытается ее захватить и разрушить".

Как рассказали местным СМИ верующие, полиция уже несколько дней не пускает их и архиерея к богослужениям в церкви Успения Богородицы. Прихожане утверждают, что передачи храма структурам Румынской православной церкви не пользуется поддержкой большинства жителей села.

Конфликт вокруг храма в Деренеу начался в 2017 году, когда часть прихода и священник Флорин Марин выступили за переход под юрисдикцию Румынской православной церкви. В 2018 году местные жители, выступавшие за сохранение подчинения Молдавской митрополии, сменили замки в церкви и фактически отстранили Марина. Тогда Молдавская митрополия назначила настоятелем Александра Попу. В последующие годы стороны вели спор о праве пользования храмом в суде, а в селе время от времени вспыхивали уличные протесты. В конце января это вылилось в новый всплеск напряженности.