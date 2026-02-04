В Молдавии священник забаррикадировался в храме

КИШИНЕВ, 4 фев — РИА Новости. Священник вместе с семьей забаррикадировался в сельском храме в Молдавии, чтобы не допустить его захвата Румынской православной церковью, сообщил Telegram‑канал "Первый в Молдове".
"В село Деренеу приехали полицейские. В церкви забаррикадировался священник Александр Попа из Молдавской митрополии, чтобы не пускать представителей Бессарабской митрополии Румынской православной церкви, вместе с ним его дети", — говорится в публикации.
Додон заявил о неизменности единства Молдавии и РПЦ
1 февраля, 17:28
У входа находятся полицейские и карабинеры, которые, не предъявив никаких юридических документов, не пускают верующих в храм и тем самым ограничивают их право на молитву, отмечает канал.
Речь идет о храме Успения Богородицы. Священник забаррикадировался там еще 3 февраля. Он заявил прихожанам, что "защищает церковь Христову от всех беззаконий и от всех, кто пытается ее захватить и разрушить".
Как рассказали местным СМИ верующие, полиция уже несколько дней не пускает их и архиерея к богослужениям в церкви Успения Богородицы. Прихожане утверждают, что передачи храма структурам Румынской православной церкви не пользуется поддержкой большинства жителей села.
Конфликт вокруг храма в Деренеу начался в 2017 году, когда часть прихода и священник Флорин Марин выступили за переход под юрисдикцию Румынской православной церкви. В 2018 году местные жители, выступавшие за сохранение подчинения Молдавской митрополии, сменили замки в церкви и фактически отстранили Марина. Тогда Молдавская митрополия назначила настоятелем Александра Попу. В последующие годы стороны вели спор о праве пользования храмом в суде, а в селе время от времени вспыхивали уличные протесты. В конце января это вылилось в новый всплеск напряженности.
Православная церковь Молдавии — самоуправляемая часть Русской православной церкви. Она объединяет 70 процентов жителей Молдавии и Приднестровья. Церковь разделена на шесть епархий, в ней около 1,3 тысячи приходов. С 1992 года в Молдавии действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви, в ней насчитывается 291 приход и 10-20 процентов православных верующих. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) не раз выражал сожаление, что нынешние власти избегают диалога с Молдавской православной церковью.
Архиепископ обвинил власти Молдавии в запугивании православных священников
4 сентября 2025, 15:30