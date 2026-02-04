https://ria.ru/20260204/miroshnik-2072066772.html
Мирошник заявил о сдержанности Киева во время энергетического перемирия
Встреча РФ и Украины в Абу-Даби пройдет на фоне завершившегося энергетического перемирия, во время которого Киев вел себя сдержанно, заявил "Известиям" посол по РИА Новости, 04.02.2026
