Рейтинг@Mail.ru
Мирошник заявил о сдержанности Киева во время энергетического перемирия - РИА Новости, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:07 04.02.2026
https://ria.ru/20260204/miroshnik-2072066772.html
Мирошник заявил о сдержанности Киева во время энергетического перемирия
Мирошник заявил о сдержанности Киева во время энергетического перемирия - РИА Новости, 04.02.2026
Мирошник заявил о сдержанности Киева во время энергетического перемирия
Встреча РФ и Украины в Абу-Даби пройдет на фоне завершившегося энергетического перемирия, во время которого Киев вел себя сдержанно, заявил "Известиям" посол по РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T01:07:00+03:00
2026-02-04T01:07:00+03:00
россия
украина
киев
родион мирошник
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069334587_0:268:3077:1998_1920x0_80_0_0_af7343614c14494338e97df9c4b8d63f.jpg
https://ria.ru/20260204/tramp-2072065656.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069334587_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_e7c81373e1b3cde443c3c4fc9607a530.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, киев, родион мирошник
Россия, Украина, Киев, Родион Мирошник
Мирошник заявил о сдержанности Киева во время энергетического перемирия

Мирошник: Киев вел себя сдержанно во время энергетического перемирия

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Родион Мирошник. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Встреча РФ и Украины в Абу-Даби пройдет на фоне завершившегося энергетического перемирия, во время которого Киев вел себя сдержанно, заявил "Известиям" посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"На минувшей неделе украинская сторона вела себя относительно сдержанно, опять же на фоне реализации энергетического перемирия. И количество людей, которые страдали от отключения вдоль линии боевого соприкосновения, с российской стороны было примерно 15–20 тысяч", - сообщил газете посол МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Президент США Дональд Трамп в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Путин сдержал слово в части приостановки ударов по Украине, заявил Трамп
00:48
 
РоссияУкраинаКиевРодион Мирошник
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала