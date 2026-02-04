https://ria.ru/20260204/mir-2072139289.html
Пашинян и Алиев подтвердили готовность работать над укреплением мира
Пашинян и Алиев подтвердили готовность работать над укреплением мира - РИА Новости, 04.02.2026
Пашинян и Алиев подтвердили готовность работать над укреплением мира
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи в Абу-Даби выразили готовность работать над укреплением мира,... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T12:06:00+03:00
2026-02-04T12:06:00+03:00
2026-02-04T12:19:00+03:00
в мире
армения
азербайджан
абу-даби
никол пашинян
ильхам алиев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072142818_0:214:1917:1292_1920x0_80_0_0_a2ae75959e089fb96598396d8de18e36.jpg
https://ria.ru/20260121/pashinyan-2069358085.html
армения
азербайджан
абу-даби
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072142818_97:0:1820:1292_1920x0_80_0_0_201d467fbdef75ec5b10b9f15e69adcc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, азербайджан, абу-даби, никол пашинян, ильхам алиев
В мире, Армения, Азербайджан, Абу-Даби, Никол Пашинян, Ильхам Алиев
Пашинян и Алиев подтвердили готовность работать над укреплением мира
Пашинян и Алиев в Абу-Даби подтвердили готовность работать над укреплением мира