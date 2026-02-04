Рейтинг@Mail.ru
Пашинян и Алиев подтвердили готовность работать над укреплением мира
12:06 04.02.2026 (обновлено: 12:19 04.02.2026)
Пашинян и Алиев подтвердили готовность работать над укреплением мира
Пашинян и Алиев подтвердили готовность работать над укреплением мира
в мире
армения
азербайджан
абу-даби
никол пашинян
ильхам алиев
армения
азербайджан
абу-даби
в мире, армения, азербайджан, абу-даби, никол пашинян, ильхам алиев
В мире, Армения, Азербайджан, Абу-Даби, Никол Пашинян, Ильхам Алиев
ЕРЕВАН, 4 фев – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи в Абу-Даби выразили готовность работать над укреплением мира, сообщает пресс-служба армянского кабмина.
"Премьер-министр Армении и президент Азербайджана подтвердили свою готовность продолжать работу в направлении дальнейшего укрепления мира и стабильности между двумя странами и договорились поддерживать контакты для содействия процессу нормализации двусторонних отношений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что стороны также приветствовали взаимные визиты представителей гражданского общества и согласились с необходимостью расширения мер по укреплению доверия.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Пашинян анонсировал объединение энергосистем Армении и Азербайджана
21 января, 16:51
 
В мире Армения Азербайджан Абу-Даби Никол Пашинян Ильхам Алиев
 
 
