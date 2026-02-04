Суд взыскал с Бориса Минца и его сына 61,2 миллиарда рублей

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы взыскал с Бориса Минца, его сына Дмитрия и бывшего гендиректора "О1 Груп Финанс" Петра Бородина более 60 миллиардов рублей, следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

"Взыскать в конкурсную массу должника с Минца Бориса Иосифовича, Минца Дмитрия Борисовича, Бородина Петра Анатольевича в порядке привлечения к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО "О1 Груп Финанс" денежные средства в размере 61 186 570 668 рублей", — говорится в документах.

"О1 Груп Финанс" входила в бизнес-группу Минца и занималась привлечением финансов для девелоперских проектов через выпуск ценных бумаг. В сентябре 2023 года компанию признали банкротом и открыли в ней конкурсное производство.

В апреле 2025-го отца и сына Минцев и Бородина привлекли к ответственности по заявлению Промсвязьбанка , одного из кредиторов "О1 Груп Финанс". Тогда определение точного размера взыскания приостановили до окончания расчетов с кредиторами.

Осенью Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по заочному уголовному делу Минца — его обвиняют в хищении более 34 миллиардов рублей из банка "Открытие", совладельцем которого он был. По делу проходят также его сыновья Александр и Дмитрий и бывший председатель правления банка Евгений Данкевич.