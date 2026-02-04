Рейтинг@Mail.ru
Суд взыскал с Бориса Минца и его сына 61,2 миллиарда рублей - РИА Новости, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:05 04.02.2026 (обновлено: 09:54 04.02.2026)
https://ria.ru/20260204/mints-2072094707.html
Суд взыскал с Бориса Минца и его сына 61,2 миллиарда рублей
Суд взыскал с Бориса Минца и его сына 61,2 миллиарда рублей - РИА Новости, 04.02.2026
Суд взыскал с Бориса Минца и его сына 61,2 миллиарда рублей
Арбитражный суд Москвы взыскал с Бориса Минца, его сына Дмитрия и бывшего гендиректора "О1 Груп Финанс" Петра Бородина более 60 миллиардов рублей, следует из... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T09:05:00+03:00
2026-02-04T09:54:00+03:00
россия
мальта
лондон
борис минц
промсвязьбанк
o1 group
генеральная прокуратура рф
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1e/1564068873_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c86a28a32e90c4c79a4d5e396fa3a074.jpg
https://ria.ru/20250425/chubays--2013320947.html
https://ria.ru/20250522/sud-2018435983.html
россия
мальта
лондон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1e/1564068873_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f3b0dad3847dbfe530cc8d0b8ac32d14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, мальта, лондон, борис минц, промсвязьбанк, o1 group, генеральная прокуратура рф, происшествия
Россия, Мальта, Лондон, Борис Минц, Промсвязьбанк, O1 Group, Генеральная прокуратура РФ, Происшествия
Суд взыскал с Бориса Минца и его сына 61,2 миллиарда рублей

Суд взыскал с Бориса Минца и его сына 61,2 млрд руб по долгам O1 Group Finance

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкБорис Минц
Борис Минц - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Борис Минц. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы взыскал с Бориса Минца, его сына Дмитрия и бывшего гендиректора "О1 Груп Финанс" Петра Бородина более 60 миллиардов рублей, следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Взыскать в конкурсную массу должника с Минца Бориса Иосифовича, Минца Дмитрия Борисовича, Бородина Петра Анатольевича в порядке привлечения к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО "О1 Груп Финанс" денежные средства в размере 61 186 570 668 рублей", — говорится в документах.
Анатолий Чубайс - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
Чубайс избежал в суде ответственности по миллиардным долгам
25 апреля 2025, 08:15
"О1 Груп Финанс" входила в бизнес-группу Минца и занималась привлечением финансов для девелоперских проектов через выпуск ценных бумаг. В сентябре 2023 года компанию признали банкротом и открыли в ней конкурсное производство.
В апреле 2025-го отца и сына Минцев и Бородина привлекли к ответственности по заявлению Промсвязьбанка, одного из кредиторов "О1 Груп Финанс". Тогда определение точного размера взыскания приостановили до окончания расчетов с кредиторами.
Осенью Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по заочному уголовному делу Минца — его обвиняют в хищении более 34 миллиардов рублей из банка "Открытие", совладельцем которого он был. По делу проходят также его сыновья Александр и Дмитрий и бывший председатель правления банка Евгений Данкевич.
С 2016 года Минц жил на Мальте, а в 2018-м вместе с семьей перебрался в Лондон. В 2020-м Басманный суд заочно арестовал Минца и его сыновей по делу о растрате, всех троих объявили в международный розыск.
Леон Кемстач в сериале Кровь на асфальте - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
Суд взыскал с компании актеров "Слова пацана" миллион рублей
22 мая 2025, 12:15
 
РоссияМальтаЛондонБорис МинцПромсвязьбанкO1 GroupГенеральная прокуратура РФПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала