Названы самые популярные виды рыб в рационе россиян
15:44 04.02.2026 (обновлено: 15:56 04.02.2026)
Названы самые популярные виды рыб в рационе россиян
Минтай и сельдь стали самыми популярными рыбами на столах россиян по итогам 2025 года, при этом доля регулярных потребителей минтая выросла до 74%, рассказал... РИА Новости, 04.02.2026
Названы самые популярные виды рыб в рационе россиян

Минтай и сельдь стали самыми популярными видами рыб в рационе россиян

Добыча минтая на Курилах
Добыча минтая на Курилах. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Минтай и сельдь стали самыми популярными рыбами на столах россиян по итогам 2025 года, при этом доля регулярных потребителей минтая выросла до 74%, рассказал журналистам президент Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) Алексей Буглак.
"Доля регулярных потребителей выросла с 72% до 74%. Минтай уверенно держится в тройке самых популярных видов рыб на отечественном рынке. Он занимает второе место по потреблению. Минтай уступает только самой народной рыбе - сельди. Также у него высокие показатели по "знанию" - 92% потребителей знают, что такое минтай", - сказал он на деловой сессии Ассоциации добытчиков минтая по развитию рыбного рынка.
При этом общая доля регулярных потребителей рыбы за год сократилась с 60% до 54%.
Президент АДМ отметил, что у россиян основные мотивы выбора минтая остаются стабильными и включают в себя цену, удобство приготовления, вкус, пользу и диетические свойства минтая. При этом к основным барьерам выбора минтая относятся вкус и качество продукции. "Здесь интересная ситуация: много потребителей, которые любят и покупают минтай за его вкус, и при этом также много потребителей, которые не любят минтай и не покупают его за его вкус. Еще одним значимым барьером, если обобщить, это будут факторы, связанные с качеством продукции", - подчеркнул Буглак.
Президент АДМ добавил, что фактор цены, как мотив к покупке минтая, вырос с 66% до 72%, а в барьерах существенно снизился негативный вес вкуса с 21% до 12%. "Хочется верить, что минтай стал вкуснее для потребителей. Мы связываем это с тем, что улучшилось качество продукции на полках, а также с тем, что потребитель научился лучше минтай готовить", - объяснил он.
