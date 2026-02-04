Названы самые популярные виды рыб в рационе россиян

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Минтай и сельдь стали самыми популярными рыбами на столах россиян по итогам 2025 года, при этом доля регулярных потребителей минтая выросла до 74%, рассказал журналистам президент Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) Алексей Буглак.

"Доля регулярных потребителей выросла с 72% до 74%. Минтай уверенно держится в тройке самых популярных видов рыб на отечественном рынке. Он занимает второе место по потреблению. Минтай уступает только самой народной рыбе - сельди. Также у него высокие показатели по "знанию" - 92% потребителей знают, что такое минтай", - сказал он на деловой сессии Ассоциации добытчиков минтая по развитию рыбного рынка.

При этом общая доля регулярных потребителей рыбы за год сократилась с 60% до 54%.

Президент АДМ отметил, что у россиян основные мотивы выбора минтая остаются стабильными и включают в себя цену, удобство приготовления, вкус, пользу и диетические свойства минтая. При этом к основным барьерам выбора минтая относятся вкус и качество продукции. "Здесь интересная ситуация: много потребителей, которые любят и покупают минтай за его вкус, и при этом также много потребителей, которые не любят минтай и не покупают его за его вкус. Еще одним значимым барьером, если обобщить, это будут факторы, связанные с качеством продукции", - подчеркнул Буглак.