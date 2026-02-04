Рейтинг@Mail.ru
Кравцов рассказал о ситуации с ясельными группами в детсадах - РИА Новости, 04.02.2026
16:42 04.02.2026
Кравцов рассказал о ситуации с ясельными группами в детсадах
Кравцов рассказал о ситуации с ясельными группами в детсадах
общество, россия, новгородская область, сергей кравцов, александра дронова, владимир путин, социальный навигатор, детские вопросы
Общество, Россия, Новгородская область, Сергей Кравцов, Александра Дронова, Владимир Путин, Социальный навигатор, Детские вопросы
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Минпросвещения РФ держит на контроле вопрос открытия ясельных групп в детских садах, сказал глава ведомства Сергей Кравцов, слова которого приводит пресс-служба министерства.
"Министерство просвещения держит на контроле вопрос открытия ясельных групп в детских садах. Отдельный акцент на этом делается в тех дошкольных организациях, которые строятся и капитально ремонтируются по президентским программам", - сказал Кравцов на встрече с губернатором Новгородской области Александром Дроновым.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил подумать над развитием системы яслей в России, чтобы женщина не выпадала из производственного процесса, не теряла квалификацию, имела возможность вернуться в профессию как можно быстрее.
