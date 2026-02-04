https://ria.ru/20260204/minprosveschenie-2072259299.html
Кравцов рассказал о ситуации с ясельными группами в детсадах
Минпросвещения РФ держит на контроле вопрос открытия ясельных групп в детских садах, сказал глава ведомства Сергей Кравцов, слова которого приводит пресс-служба РИА Новости, 04.02.2026
Кравцов рассказал о ситуации с ясельными группами в детсадах
Кравцов: Минпросвещения держит на контроле вопрос открытия ясельных групп