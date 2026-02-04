США не будут размещать войска в Миннеаполисе, передает ABC

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Американские военные, готовые к отправке в Миннеаполис, штат Миннесота, получили приказ о не развертывании в городе, сообщает телеканал ABC со ссылкой на источники.
"Приказ не вмешиваться поступил в момент, когда администрация (президента США Дональда - ред.) Трампа сигнализировала о возможной деэскалации в Миннеаполисе", - сообщает телеканал.
Сообщается, что к отправке готовились примерно 1,5 тысячи солдат ВС США 11-й воздушно-десантной дивизии и около 200 служащих Национальной гвардии Техаса.
В городе Миннеаполис, штат Миннесота, в начале января рейды антимиграционной полиции (ICE) сопровождались протестами, агент ICE стрелял в женщину-водителя, которая отказалась остановиться и продолжила движение, хотя перед ней стояли правоохранители. Позже офицер приграничного патруля стрелял в вооруженного мужчину. И женщина, и мужчина скончались. Демократические власти штата настаивают на неправомочности действий федеральных агентов. Республиканцы обвиняют местные власти и правоохранителей в намеренном нежелании содействовать антимигрантским рейдам и провоцировании жителей на эскалацию.