Рейтинг@Mail.ru
Почти 60 иностранцев выдворят из России после рейда в Подмосковье - РИА Новости, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:36 04.02.2026
https://ria.ru/20260204/migrant-2072100433.html
Почти 60 иностранцев выдворят из России после рейда в Подмосковье
Почти 60 иностранцев выдворят из России после рейда в Подмосковье - РИА Новости, 04.02.2026
Почти 60 иностранцев выдворят из России после рейда в Подмосковье
Почти 60 иностранцев выдворят из России за нарушение режима пребывания после рейда в незаконном хостеле в деревне Есипово в Подмосковье, сообщила начальник... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T09:36:00+03:00
2026-02-04T09:36:00+03:00
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
татьяна петрова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023126085_0:105:2690:1618_1920x0_80_0_0_930d6837f755d2ca936df8f748f07b32.jpg
https://ria.ru/20260124/reyd-2070108185.html
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023126085_197:0:2494:1723_1920x0_80_0_0_deee03933f57484d5a47b2ce5735d3a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, московская область (подмосковье), татьяна петрова
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Татьяна Петрова
Почти 60 иностранцев выдворят из России после рейда в Подмосковье

Почти 60 иностранцев выдворят из РФ после рейда в хостеле в Подмосковье

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Почти 60 иностранцев выдворят из России за нарушение режима пребывания после рейда в незаконном хостеле в деревне Есипово в Подмосковье, сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова.
Полицейские во взаимодействии с народными дружинниками выявили в деревне Есипово строения, переоборудованные под хостел, в которых незаконно проживали уроженцы государств ближнего зарубежья и Южной Азии.
"В ходе рейда в территориальное подразделение доставлено и по информационным учетным базам проверено 107 иностранных граждан. За нарушение режима пребывания на территории России в отношении 89 иностранцев составлены административные протоколы по ст. 18.8 КоАП РФ. На каждого из них наложен штраф в размере от 5 до 7 тысяч рублей, 57 из которых с последующим выдворением за пределы РФ", - сказала Петрова.
Она добавила, что также полицейские установили и задержали 37-летнюю местную жительницу, в отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 322.1 УК РФ (Организация незаконной миграции) и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Задержанный иностранный трудовой мигрант возле автобуса полиции - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
В Петербурге 375 мигрантов попали в полицию после рейда по "Перекресткам"
24 января, 21:07
 
ПроисшествияРоссияМосковская область (Подмосковье)Татьяна Петрова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала