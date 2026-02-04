Почти 60 иностранцев выдворят из России после рейда в Подмосковье

Полицейские во взаимодействии с народными дружинниками выявили в деревне Есипово строения, переоборудованные под хостел, в которых незаконно проживали уроженцы государств ближнего зарубежья и Южной Азии.

Она добавила, что также полицейские установили и задержали 37-летнюю местную жительницу, в отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 322.1 УК РФ (Организация незаконной миграции) и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.