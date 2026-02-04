Почти 60 иностранцев выдворят из России после рейда в Подмосковье

МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Почти 60 иностранцев выдворят из России за нарушение режима пребывания после рейда в незаконном хостеле в деревне Есипово в Подмосковье, сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова.
Полицейские во взаимодействии с народными дружинниками выявили в деревне Есипово строения, переоборудованные под хостел, в которых незаконно проживали уроженцы государств ближнего зарубежья и Южной Азии.
"В ходе рейда в территориальное подразделение доставлено и по информационным учетным базам проверено 107 иностранных граждан. За нарушение режима пребывания на территории России в отношении 89 иностранцев составлены административные протоколы по ст. 18.8 КоАП РФ. На каждого из них наложен штраф в размере от 5 до 7 тысяч рублей, 57 из которых с последующим выдворением за пределы РФ", - сказала Петрова.
Она добавила, что также полицейские установили и задержали 37-летнюю местную жительницу, в отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 322.1 УК РФ (Организация незаконной миграции) и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.