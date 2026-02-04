В МИД прокомментировали отсутствие ответа США на идеи России по ДСНВ

МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Подход США по оставлению без ответа идей России по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) вызывает сожаление, заявил российский МИД.

"По сути речь идёт о том, что наши идеи преднамеренно оставлены без ответа. Подобный подход представляется ошибочным и вызывает сожаление", - говорится в заявлении российского дипведомства по истечении ДСНВ.

В МИД РФ напомнили, что в феврале 2023 года действие ДСНВ было приостановлено Россией из-за "неудовлетворительного состояния дел с реализацией отдельных аспектов договора". Москва , как отметили в ведомстве, была вынуждена отреагировать на враждебную политику администрации бывшего президента США Джо Байдена , в том числе, на действия США в области противоракетной обороны вопреки закреплённой в ДСНВ неразрывной взаимосвязи стратегических наступательных и стратегических оборонительных вооружений.

"Это противоречило целям договора в части поддержания баланса сил, оказывало значительное давление на его жизнеспособность и создавало основания для компенсирующих мер с российской стороны вне сферы охвата ДСНВ в целях поддержания стратегического равновесия", - отметили в министерстве.

При этом в МИД РФ заявили, что несмотря на очевидные проблемные моменты, ДСНВ в целом выполнял свои основные функции.

"Заключение договора и годы его первоначально успешного осуществления содействовали дестимулированию гонки стратегических вооружений, позволив предпринять значительные сокращения СНВ в арсеналах сторон. При этом благодаря действовавшим ограничениям в соответствующей сфере на долгосрочной основе обеспечивался достаточный уровень предсказуемости", - заключили в ведомстве.

Срок действия Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ -3) истекает 5 февраля 2026 года. В сентябре 2025 года президент России Владимир Путин объявлял о готовности РФ придерживаться ограничений ДСНВ в течение года после истечения договора. Эта инициатива по-прежнему "на столе", но ответ от США Москва пока не получила, сообщил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков