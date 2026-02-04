Рейтинг@Mail.ru
Россия по истечении ДСНВ будет действовать ответственно, заявил МИД - РИА Новости, 04.02.2026
21:06 04.02.2026
https://ria.ru/20260204/mid-2072314248.html
Россия по истечении ДСНВ будет действовать ответственно, заявил МИД
Россия по истечении ДСНВ будет действовать ответственно, заявил МИД
Россия по истечении ДСНВ будет действовать ответственно, заявил МИД

МИД: РФ после истечения ДСНВ будет действовать ответственно и взвешенно

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание министерства иностранных дел России в Москве
Здание министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Россия после истечения ДСНВ будет действовать ответственно и взвешенно, заявил российский МИД.
"При этом Российская Федерация намерена действовать ответственно и взвешенно, выстраивая свою линию в области СНВ на основе тщательного анализа военной политики США и общей обстановки в стратегической сфере", - говорится в заявлении российского дипведомства в связи с истечением срока ДСНВ.
Срок действия договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3) истекает 5 февраля 2026 года. Президент России Владимир Путин объявлял о готовности РФ придерживаться ограничений ДСНВ в течение года после истечения договора. Эта инициатива по-прежнему "на столе", но ответ от США Москва пока не получила, сообщил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В Кремле заявляли, что истечение срока ДСНВ плохо скажется на стратегической безопасности, предложение России остается на повестке дня.
