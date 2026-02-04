МИД прокомментировал инициативу о вывозе обогащенного урана из Ирана

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Инициатива о вывозе обогащенного урана из Ирана в РФ остается "на столе", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Россия в свое время предложила вывезти запасы иранского обогащенного уранового продукта на свою территорию. Данная инициатива и сейчас остается "на столе"... Вместе с тем важно учитывать, что упомянутые запасы принадлежат именно Ирану. Их наличие никак не противоречит обязательствам Тегерана по Договору о нераспространении ядерного оружия. Только иранцы вправе ими распоряжаться, в том числе решать, вывозить их за пределы территории Ирана и в случае положительного решения, куда вывозить, или не вывозить", - сказал Захарова в ходе брифинга в среду.
В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия предлагала услуги по вывозу излишков обогащенного урана из Ирана как возможный вариант, который привел бы к снятию раздражителей для ряда стран.