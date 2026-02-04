Рейтинг@Mail.ru
МИД прокомментировал инициативу о вывозе обогащенного урана из Ирана
15:36 04.02.2026 (обновлено: 15:48 04.02.2026)
МИД прокомментировал инициативу о вывозе обогащенного урана из Ирана
Инициатива о вывозе обогащенного урана из Ирана в РФ остается "на столе", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 04.02.2026
иран, россия, тегеран (город), в мире, мария захарова, дмитрий песков
Иран, Россия, Тегеран (город), В мире, Мария Захарова, Дмитрий Песков
© РИА НовостиЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Инициатива о вывозе обогащенного урана из Ирана в РФ остается "на столе", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Россия в свое время предложила вывезти запасы иранского обогащенного уранового продукта на свою территорию. Данная инициатива и сейчас остается "на столе"... Вместе с тем важно учитывать, что упомянутые запасы принадлежат именно Ирану. Их наличие никак не противоречит обязательствам Тегерана по Договору о нераспространении ядерного оружия. Только иранцы вправе ими распоряжаться, в том числе решать, вывозить их за пределы территории Ирана и в случае положительного решения, куда вывозить, или не вывозить", - сказал Захарова в ходе брифинга в среду.
В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия предлагала услуги по вывозу излишков обогащенного урана из Ирана как возможный вариант, который привел бы к снятию раздражителей для ряда стран.
Иранский флаг напротив штаб-квартиры ООН в Вене - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Иран может согласиться вывезти в Россию обогащенный уран, пишет NYT
3 февраля, 10:52
 
ИранРоссияТегеран (город)В миреМария ЗахароваДмитрий Песков
 
 
