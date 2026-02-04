https://ria.ru/20260204/mid-2072235345.html
МИД рассчитывает, что переговоры США и Ирана помогут избежать эскалации
МИД рассчитывает, что переговоры США и Ирана помогут избежать эскалации
Москва рассчитывает, что США и Иран на встрече в пятницу, 6 февраля, смогут предпринять шаги для избежания дальнейшей эскалации, заявила официальный... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T15:35:00+03:00
2026-02-04T15:35:00+03:00
2026-02-04T15:46:00+03:00
в мире
россия
москва
сша
иран
мария захарова
в мире, россия, москва, сша, иран, мария захарова
В мире, Россия, Москва, США, Иран, Мария Захарова
