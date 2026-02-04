Рейтинг@Mail.ru
МИД прокомментировал подход Дели к энергетическому сотрудничеству с Москвой - РИА Новости, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:28 04.02.2026 (обновлено: 15:42 04.02.2026)
https://ria.ru/20260204/mid-2072232551.html
МИД прокомментировал подход Дели к энергетическому сотрудничеству с Москвой
МИД прокомментировал подход Дели к энергетическому сотрудничеству с Москвой - РИА Новости, 04.02.2026
МИД прокомментировал подход Дели к энергетическому сотрудничеству с Москвой
Нет оснований полагать, что Индия пересмотрела свой подход по сотрудничеству с Россией в сфере энергетики, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T15:28:00+03:00
2026-02-04T15:42:00+03:00
в мире
россия
индия
москва
нью-дели
мария захарова
дональд трамп
нарендра моди
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2034011082_0:166:3240:1989_1920x0_80_0_0_931e3dc65d5ff81f211af834e856de74.jpg
https://ria.ru/20260204/rossija-2072179410.html
россия
индия
москва
нью-дели
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2034011082_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1ac7f9bd3d4b1e11dfc94e68752b79a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, индия, москва, нью-дели, мария захарова, дональд трамп, нарендра моди
В мире, Россия, Индия, Москва, Нью-Дели, Мария Захарова, Дональд Трамп, Нарендра Моди
МИД прокомментировал подход Дели к энергетическому сотрудничеству с Москвой

МИД не считает, что Индия пересмотрела подход к энергетическому сотрудничеству

© AP Photo / Altaf QadriИндийский флаг на фоне Нью-Дели
Индийский флаг на фоне Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© AP Photo / Altaf Qadri
Индийский флаг на фоне Нью-Дели. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Нет оснований полагать, что Индия пересмотрела свой подход по сотрудничеству с Россией в сфере энергетики, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В вопросах внешнеэкономического сотрудничества Нью-Дели руководствуется исключительно национальными интересами, принимая суверенные решения, исходящие из коммерческой целесообразности. У нас нет оснований полагать, что индийские друзья пересмотрели свой подход", - сказала Захарова на брифинге, комментируя слова президента США Дональда Трампа о том, что премьер Индии Нарендра Моди согласился прекратить закупки российской нефти.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Москве хорошо известно о поставщиках нефти в Индию, заявил Песков
Вчера, 13:24
 
В миреРоссияИндияМоскваНью-ДелиМария ЗахароваДональд ТрампНарендра Моди
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала