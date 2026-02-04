https://ria.ru/20260204/mid-2072232551.html
МИД прокомментировал подход Дели к энергетическому сотрудничеству с Москвой
МИД прокомментировал подход Дели к энергетическому сотрудничеству с Москвой - РИА Новости, 04.02.2026
МИД прокомментировал подход Дели к энергетическому сотрудничеству с Москвой
Нет оснований полагать, что Индия пересмотрела свой подход по сотрудничеству с Россией в сфере энергетики, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T15:28:00+03:00
2026-02-04T15:28:00+03:00
2026-02-04T15:42:00+03:00
в мире
россия
индия
москва
нью-дели
мария захарова
дональд трамп
нарендра моди
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2034011082_0:166:3240:1989_1920x0_80_0_0_931e3dc65d5ff81f211af834e856de74.jpg
https://ria.ru/20260204/rossija-2072179410.html
россия
индия
москва
нью-дели
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2034011082_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1ac7f9bd3d4b1e11dfc94e68752b79a4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, индия, москва, нью-дели, мария захарова, дональд трамп, нарендра моди
В мире, Россия, Индия, Москва, Нью-Дели, Мария Захарова, Дональд Трамп, Нарендра Моди
МИД прокомментировал подход Дели к энергетическому сотрудничеству с Москвой
МИД не считает, что Индия пересмотрела подход к энергетическому сотрудничеству