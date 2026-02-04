Рейтинг@Mail.ru
Россия следит за ремилитаризацией Японии, заявил МИД - РИА Новости, 04.02.2026
15:20 04.02.2026 (обновлено: 15:43 04.02.2026)
Россия следит за ремилитаризацией Японии, заявил МИД
Россия следит за ремилитаризацией Японии, заявил МИД - РИА Новости, 04.02.2026
Россия следит за ремилитаризацией Японии, заявил МИД
Россия продолжит следить за ремилитаризацией Японии, оставляет за собой право принятия необходимых мер для недопущения ущерба своим интересам в... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T15:20:00+03:00
2026-02-04T15:43:00+03:00
в мире
россия
япония
тайвань
мария захарова
россия
япония
тайвань
в мире, россия, япония, тайвань, мария захарова
В мире, Россия, Япония, Тайвань, Мария Захарова
Россия следит за ремилитаризацией Японии, заявил МИД

МИД: Россия следит за ремилитаризацией Японии

© AP Photo / Eugene HoshikoФлаг Японии
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Флаг Японии. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Россия продолжит следить за ремилитаризацией Японии, оставляет за собой право принятия необходимых мер для недопущения ущерба своим интересам в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Япония движется в сторону ремилитаризации. Таких же оценок придерживаются и наши китайские друзья, которые весьма озабочены нынешней политикой кабинета (премьер-министра Японии Санаэ - ред.) Такаити, в том числе в отношении Тайваня. Продолжим внимательно следить за ситуацией. Оставляем за собой право принятия необходимых мер в целях недопущения ущерба российским интересам и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - сказала она в ходе брифинга в среду.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Россия озабочена риторикой Японии, заявил Рябков
3 февраля, 11:19
 
В миреРоссияЯпонияТайваньМария Захарова
 
 
