Россия открыта к сотрудничеству по Северному морскому пути, заявил МИД
Россия открыта к сотрудничеству по Северному морскому пути, заявил МИД - РИА Новости, 04.02.2026
Россия открыта к сотрудничеству по Северному морскому пути, заявил МИД
Россия открыта к взаимовыгодному сотрудничеству по Северному морскому пути, интерес к нему растет, заявил в интервью РИА Новости директор департамента... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T09:40:00+03:00
2026-02-04T09:40:00+03:00
2026-02-04T09:45:00+03:00
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Россия открыта к взаимовыгодному сотрудничеству по Северному морскому пути, интерес к нему растет, заявил в интервью РИА Новости директор департамента европейских проблем МИД РФ, старшее должностное лицо от РФ в Арктическом совете Владислав Масленников.
Заполярье обладает уникальными природно-климатическими особенностями, предоставляет транспортно-логистические возможности, которые Россия
активно осваивает, развивая Северный морской путь и Трансарктический транспортный коридор, отметил дипломат.
"Соответственно растет и международный интерес к кооперации с Россией на Севере
, в том числе по Северному морскому пути", - сказал он.
Все больше стран стремятся диверсифицировать свои торговые маршруты сегодня, указал Масленников.
"Севморпуть в этом плане – весьма привлекательная альтернатива традиционным межконтинентальным трассам, выгодно отличающаяся более коротким логистическим "плечом", безопасностью и экологичностью. В свою очередь, мы открыты для взаимовыгодного сотрудничества по вышеперечисленным темам с ответственными партнерами, прежде всего, из числа стран мирового большинства", - подчеркнул он.