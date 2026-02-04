Россия открыта к сотрудничеству по Северному морскому пути, заявил МИД

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Россия открыта к взаимовыгодному сотрудничеству по Северному морскому пути, интерес к нему растет, заявил в интервью РИА Новости директор департамента европейских проблем МИД РФ, старшее должностное лицо от РФ в Арктическом совете Владислав Масленников.

Все больше стран стремятся диверсифицировать свои торговые маршруты сегодня, указал Масленников.

"Севморпуть в этом плане – весьма привлекательная альтернатива традиционным межконтинентальным трассам, выгодно отличающаяся более коротким логистическим "плечом", безопасностью и экологичностью. В свою очередь, мы открыты для взаимовыгодного сотрудничества по вышеперечисленным темам с ответственными партнерами, прежде всего, из числа стран мирового большинства", - подчеркнул он.