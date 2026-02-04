Рейтинг@Mail.ru
В МИД рассказали, к чему ведут проблемы с работой Арктического совета - РИА Новости, 04.02.2026
08:41 04.02.2026
https://ria.ru/20260204/mid-2072091355.html
В МИД рассказали, к чему ведут проблемы с работой Арктического совета
В МИД рассказали, к чему ведут проблемы с работой Арктического совета - РИА Новости, 04.02.2026
В МИД рассказали, к чему ведут проблемы с работой Арктического совета
Отсутствие нормальной работы в рамках Арктического совета ведет к появлению нездоровых мифов о России и КНР, заявил в интервью РИА Новости директор департамента РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T08:41:00+03:00
2026-02-04T08:41:00+03:00
РИА Новости
В МИД рассказали, к чему ведут проблемы с работой Арктического совета

Масленников: без нормальной работы в Арктическом совете появляются мифы о России

© iStock.com / piola666Ветрогенераторы в Арктике
Ветрогенераторы в Арктике - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© iStock.com / piola666
Ветрогенераторы в Арктике . Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Отсутствие нормальной работы в рамках Арктического совета ведет к появлению нездоровых мифов о России и КНР, заявил в интервью РИА Новости директор департамента европейских проблем МИД РФ, старшее должностное лицо от РФ в Арктическом совете Владислав Масленников.
Дипломат напомнил, что текущее руководство совета неоднократно заявляло о том, что говорить о возврате к полноформатной работе совета, включая министерские сессии, пока не приходится.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
ЕС необходима новая политика безопасности в Арктике, заявила Каллас
Вчера, 14:17
"Однако отсутствие нормального сотрудничества в рамках Арктического совета ведет к подрыву доверия и нездоровому мифотворчеству о якобы "угрозах" региону со стороны России и Китая. А ими, в свою очередь, оправдывается милитаризация Арктики Западом", - сказал он.
Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Ротация стран-председателей происходит каждые два года.
В марте 2022 года западные страны-участницы совета объявили о приостановке участия в любых мероприятиях объединения в знак протеста против событий на Украине. В январе 2025 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что взаимодействие по линии Арктического совета частично возобновлено.
Водовзводная башня Московского Кремля и здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Нелегитимные меры Запада мешают развитию Российской Арктики, заявил МИД
Вчера, 13:24
 
