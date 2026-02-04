В МИД рассказали, к чему ведут проблемы с работой Арктического совета

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Отсутствие нормальной работы в рамках Арктического совета ведет к появлению нездоровых мифов о России и КНР, заявил в интервью РИА Новости директор департамента европейских проблем МИД РФ, старшее должностное лицо от РФ в Арктическом совете Владислав Масленников.

Дипломат напомнил, что текущее руководство совета неоднократно заявляло о том, что говорить о возврате к полноформатной работе совета, включая министерские сессии, пока не приходится.