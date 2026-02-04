Рейтинг@Mail.ru
МИД оценил вероятность полного возобновления работы Арктического совета
08:05 04.02.2026 (обновлено: 08:08 04.02.2026)
МИД оценил вероятность полного возобновления работы Арктического совета
МИД оценил вероятность полного возобновления работы Арктического совета
россия, арктический совет
Россия, Арктический совет
Водовзводная башня Московского Кремля и здание Министерства иностранных дел России
Водовзводная башня Московского Кремля и здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Говорить о возобновлении полноформатной работы Арктического совета пока не приходится, заявил в интервью РИА Новости директор департамента европейских проблем МИД РФ, старшее должностное лицо от РФ в Арктическом совете Владислав Масленников.
"Текущее руководство (Арктического - ред.) совета (председатель комитета старших должностных лиц – гренландец, его заместитель – фаререц, старшее должностное лицо в Арктическом совете – датчанин) неоднократно заявляло на различных площадках о том, что говорить о возврате к полноформатной работе совета, включая министерские сессии, пока не приходится", - сказал он.
Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Ротация стран-председателей происходит каждые два года.
В марте 2022-го западные страны-участницы совета объявили о приостановке участия в любых мероприятиях объединения в связи с событиями на Украине. В январе 2025 года официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что взаимодействие по линии Арктического совета частично возобновлено.
Россия
Арктический совет
 
 
