Юрист рассказал, что грозит за отказ показать телефон при проверке в метро
19:22 04.02.2026 (обновлено: 20:53 04.02.2026)
Юрист рассказал, что грозит за отказ показать телефон при проверке в метро
Сотрудники метрополитена могут не допустить пассажира к поездке за отказ показать телефон, рассказал РИА Новости юрист, руководитель Центра правопорядка в... РИА Новости, 04.02.2026
Юрист рассказал, что грозит за отказ показать телефон при проверке в метро

Станция "Коммунарка" Троицкой линии московского метро
Станция Коммунарка Троицкой линии московского метро - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Станция "Коммунарка" Троицкой линии московского метро. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Сотрудники метрополитена могут не допустить пассажира к поездке за отказ показать телефон, рассказал РИА Новости юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
"Досмотр имеют право осуществлять сотрудники службы безопасности метрополитена или полиция в рамках обеспечения транспортной безопасности. При этом нужно иметь в виду, что гражданин имеет право отказаться включать телефон, но в этом случае метрополитен вправе не допустить его к поездке", — отметил он.
Юрист напомнил, что, согласно приказу Минтранса, сотрудники службы безопасности могут потребовать включить устройство, чтобы убедиться, что это действительно телефон. Разблокировка экрана при этом необязательна.
"Это делается для исключения возможности использования корпуса гаджета для провоза взрывчатых веществ", — пояснил он.
Проверка содержимого телефона, в том числе переписок, фото, приложений, по закону требует либо добровольного согласия гражданина, либо судебного решения.
Как ранее заявили агентству в пресс-службе столичного департамента транспорта, новые меры по досмотру мобильных телефонов, установленные приказом от 4 февраля 2025 года, могут применяться в дополнение к уже существующим, согласно которым все пассажиры проходят досмотр с помощью рамок металлодетекторов.
Россия Москва Московская область (Подмосковье) Александр Хаминский Общество Московский метрополитен Департамент транспорта г. Москвы Транспорт Общественный транспорт
 
 
