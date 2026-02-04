https://ria.ru/20260204/mera-2072086931.html
Напавшей на сверстницу в Кодинске в четверг могут избрать меру пресечения
Суд может в четверг избрать меру пресечения 14-летней школьнице, напавшей с ножом на сверстницу в школе Кодинска Красноярского края, сообщили РИА Новости в ГСУ... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T07:31:00+03:00
2026-02-04T07:31:00+03:00
2026-02-04T07:31:00+03:00
происшествия
кодинск
красноярский край
россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия, кодинск, красноярский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Кодинск, Красноярский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
