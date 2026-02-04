Рейтинг@Mail.ru
Напавшей на сверстницу в Кодинске в четверг могут избрать меру пресечения - РИА Новости, 04.02.2026
07:31 04.02.2026
Напавшей на сверстницу в Кодинске в четверг могут избрать меру пресечения
Напавшей на сверстницу в Кодинске в четверг могут избрать меру пресечения
Суд может в четверг избрать меру пресечения 14-летней школьнице, напавшей с ножом на сверстницу в школе Кодинска Красноярского края, сообщили РИА Новости в ГСУ... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T07:31:00+03:00
2026-02-04T07:31:00+03:00
происшествия
кодинск
красноярский край
россия
следственный комитет россии (ск рф)
кодинск
красноярский край
россия
происшествия, кодинск, красноярский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Кодинск, Красноярский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Напавшей на сверстницу в Кодинске в четверг могут избрать меру пресечения

Напавшей на сверстницу в школе Кодинска в четверг могут избрать меру пресечения

© ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/TelegramВ Красноярском крае девочка напала с ножом на сверстницу
В Красноярском крае девочка напала с ножом на сверстницу - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/Telegram
В Красноярском крае девочка напала с ножом на сверстницу. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 4 фев - РИА Новости. Суд может в четверг избрать меру пресечения 14-летней школьнице, напавшей с ножом на сверстницу в школе Кодинска Красноярского края, сообщили РИА Новости в ГСУ СК РФ по региону.
"Ориентировочно завтра", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что вопрос по времени пока не определен.
Во вторник в ГСУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия сообщили, что в школе в Кодинске Красноярского края девочка после конфликта с учителем напала с ножом на сверстницу. По данному факту возбуждены два уголовных дела. Напавшая была задержана и помещена в ИВС Кодинска.
В школе в Кодинске, где ученица напала на сверстницу, дежурила вахтер
ПроисшествияКодинскКрасноярский крайРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
