Медведев прокомментировал окончание срока ДСНВ фразой из "Игры престолов"

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя истечение срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) между РФ и США, опубликовал фото из сериала "Игра престолов" с подписью "Зима близко".