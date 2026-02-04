Рейтинг@Mail.ru
Медведев прокомментировал окончание срока ДСНВ фразой из "Игры престолов" - РИА Новости, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:36 04.02.2026
https://ria.ru/20260204/medvedev-2072335273.html
Медведев прокомментировал окончание срока ДСНВ фразой из "Игры престолов"
Медведев прокомментировал окончание срока ДСНВ фразой из "Игры престолов" - РИА Новости, 04.02.2026
Медведев прокомментировал окончание срока ДСНВ фразой из "Игры престолов"
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя истечение срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) между РФ и США,... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T23:36:00+03:00
2026-02-04T23:36:00+03:00
в мире
россия
сша
ссср
дмитрий медведев
владимир путин
дмитрий песков
договор снв-3
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058104771_0:118:3072:1846_1920x0_80_0_0_06e99000540579ce1bf13256f65d2ab1.jpg
https://ria.ru/20260126/obama-2070227272.html
россия
сша
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058104771_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_50c9c5ead75459d3cd0b9fc00084d1da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, ссср, дмитрий медведев, владимир путин, дмитрий песков, договор снв-3
В мире, Россия, США, СССР, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Договор СНВ-3
Медведев прокомментировал окончание срока ДСНВ фразой из "Игры престолов"

Медведев, комментируя истечение срока ДСНВ, опубликовал фото из "Игры престолов"

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя истечение срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) между РФ и США, опубликовал фото из сериала "Игра престолов" с подписью "Зима близко".
«
"Вот и все. Впервые с 1972 года у России (бывшего СССР) и США нет договора, ограничивающего стратегические ядерные силы. SALT 1, SALT 2, START I, START II, ​​SORT, New START - все это в прошлом", - написал Медведев в соцсети Х, прикрепив кадр из "Игры престолов" с подписью "Зима близко".
Срок действия Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3) истекает 5 февраля 2026 года. Президент России Владимир Путин объявлял о готовности РФ придерживаться ограничений ДСНВ в течение года после истечения договора. Эта инициатива по-прежнему "на столе", но ответ от США Москва пока не получила, сообщил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В Кремле заявляли, что истечение срока ДСНВ плохо скажется на стратегической безопасности, предложение России остается на повестке дня.
1 апреля 2009 года. Президент России Дмитрий Медведев и президент США Барак Обама - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Медведев вспомнил свои разговоры с Обамой во время работы над ДСНВ
26 января, 00:23
 
В миреРоссияСШАСССРДмитрий МедведевВладимир ПутинДмитрий ПесковДоговор СНВ-3
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала