Медведев прокомментировал окончание срока ДСНВ фразой из "Игры престолов"

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя истечение срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) между РФ и США, опубликовал фото из сериала "Игра престолов" с подписью "Зима близко".
«
"Вот и все. Впервые с 1972 года у России (бывшего СССР) и США нет договора, ограничивающего стратегические ядерные силы. SALT 1, SALT 2, START I, START II, SORT, New START - все это в прошлом", - написал Медведев в соцсети Х, прикрепив кадр из "Игры престолов" с подписью "Зима близко".
Срок действия Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3) истекает 5 февраля 2026 года. Президент России Владимир Путин объявлял о готовности РФ придерживаться ограничений ДСНВ в течение года после истечения договора. Эта инициатива по-прежнему "на столе", но ответ от США Москва пока не получила, сообщил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В Кремле заявляли, что истечение срока ДСНВ плохо скажется на стратегической безопасности, предложение России остается на повестке дня.