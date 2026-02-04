Рейтинг@Mail.ru
Медведчук прокомментировал заявление Рютте о войсках НАТО на Украине - РИА Новости, 04.02.2026
11:09 04.02.2026
Медведчук прокомментировал заявление Рютте о войсках НАТО на Украине
Медведчук прокомментировал заявление Рютте о войсках НАТО на Украине
в мире, украина, россия, сша, марк рютте, виктор медведчук, нато, оппозиционная платформа - за жизнь
В мире, Украина, Россия, США, Марк Рютте, Виктор Медведчук, НАТО, Оппозиционная платформа - За жизнь
МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Заявление генсека НАТО Марка Рютте о появлении иностранных войск на Украине после заключения мира противоречит идее урегулирования конфликта, поскольку наличие иностранного контингента идет вразрез с интересами России, считает экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
Накануне Рютте, выступая в Раде, заявил, что иностранные войска от тех стран НАТО, "кто согласился", появятся на Украине сразу же после заключения мирного соглашения.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступает в Верховной раде - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Генсек НАТО в речи в Раде призвал готовиться к трудным решениям по Украине
3 февраля, 15:22
"Заявление Рютте о том, что войска НАТО будут находиться на Украине после мирного соглашения, означает приговор этим соглашениям, поскольку тогда они не могут быть достигнуты, потому что войска стран НАТО в Украине недопустимы, исходя из интересов безопасности Российской Федерации, и Россия никогда этого не допустит", - говорится в статье Медведчука, опубликованной на сайте "Другая Украина".
По его словам, Рютте озвучил формулу "ни мира, ни войны", что означает хаос, который ничем хорошим не закончится. Он напомнил, что сами европейские страны не готовы вводить свои войска без поддержки США, которой нет.
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Россия неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию по Украине, в том числе участвует в обсуждении предложенного США мирного плана. При этом желание Киева договариваться под вопросом. В Кремле указывали, что киевскому режиму пора начать договариваться, и наступательные действия ВС РФ - это именно принуждение к мирному решению.
Марк Рютте и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Рютте призвал НАТО покопаться в запасах, чтобы найти оружие для Киева
3 февраля, 17:33
 
