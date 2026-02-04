Медведчук прокомментировал заявление Рютте о войсках НАТО на Украине

МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Заявление генсека НАТО Марка Рютте о появлении иностранных войск на Украине после заключения мира противоречит идее урегулирования конфликта, поскольку наличие иностранного контингента идет вразрез с интересами России, считает экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.