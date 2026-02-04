МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Заявление генсека НАТО Марка Рютте о появлении иностранных войск на Украине после заключения мира противоречит идее урегулирования конфликта, поскольку наличие иностранного контингента идет вразрез с интересами России, считает экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"Заявление Рютте о том, что войска НАТО будут находиться на Украине после мирного соглашения, означает приговор этим соглашениям, поскольку тогда они не могут быть достигнуты, потому что войска стран НАТО в Украине недопустимы, исходя из интересов безопасности Российской Федерации, и Россия никогда этого не допустит", - говорится в статье Медведчука, опубликованной на сайте "Другая Украина".
По его словам, Рютте озвучил формулу "ни мира, ни войны", что означает хаос, который ничем хорошим не закончится. Он напомнил, что сами европейские страны не готовы вводить свои войска без поддержки США, которой нет.
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Россия неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию по Украине, в том числе участвует в обсуждении предложенного США мирного плана. При этом желание Киева договариваться под вопросом. В Кремле указывали, что киевскому режиму пора начать договариваться, и наступательные действия ВС РФ - это именно принуждение к мирному решению.