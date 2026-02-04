Пожар в Тамбовской области локализовали

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Пожар в Тамбовской области, где загорелись цистерны грузового поезда, локализован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
В среду в РЖД сообщили о сходе вагонов с последующим возгоранием груза (бензина). Движение поездов приостановлено. В пресс-службе МЧС России РИА Новости добавили, что загорелись пять цистерн, борьбу с огнем ведут 47 пожарных и 20 единиц техники. К месту происшествия направлены пожарные поезда. По данному факту возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации железнодорожного транспорта.
"Пожар в Тамбовской области локализован... Сотрудники МЧС России охлаждают пожарными лафетными стволами негорящие цистерны и ликвидируют горение", - говорится в сообщении.
Уточняется, что к тушению цистерн грузового поезда в городе Мичуринске привлечено 68 человек и 25 единиц техники, в том числе пожарный поезд.
Отмечается, что пожарные работают в условиях высоких температур, быстрому распространению огня способствовал характер горючего вещества. Для тушения пожара применяется воздушно-механическая пена.