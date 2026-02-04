Рейтинг@Mail.ru
Жительницу Мариуполя задержали по подозрению в госизмене
13:03 04.02.2026
Жительницу Мариуполя задержали по подозрению в госизмене
Жительницу Мариуполя задержали по подозрению в госизмене
украина, мариуполь, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), происшествия
Украина, Мариуполь, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Происшествия
Жительницу Мариуполя задержали по подозрению в госизмене

Жительницу Мариуполя задержали за передачу Украине данных о российских военных

© РИА Новости / ФСБ РоссииСотрудник ФСБ России
© РИА Новости / ФСБ России
Сотрудник ФСБ России . Архивное фото
ДОНЕЦК, 4 фев - РИА Новости. ФСБ задержала 20-летнюю жительницу Мариуполя, которая передавала военной разведке Украины информацию о расположении российских военнослужащих, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.
"ФСБ задержала агента ГУР МО Украины в Мариуполе… Установлено, что 20-летняя девушка установила контакт с представителями ГУР МО Украины посредством интернет-мессенджера Telegram и по их заданию осуществляла сбор и передачу сведений о местах дислокации подразделений Росгвардии на территории Мариуполя", – говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России "Государственная измена".
На кадрах оперативной видеосъемки УФСБ девушка говорит, что она подписалась на украинский Telegram-канал и ей написал "этот человек". "Прошло недели две, потом он меня начал расспрашивать, что знаю я, где находятся военные базы, скинуть ему все координаты. Он показал, рассказал, как мне отмечать на карте галочки, где именно сидят российские военные. Я прислала им военные базы, которые сама знала", - призналась фигурантка.
Допрос иностранного гражданина, причастного к подготовке террористического акта в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
ФСБ задержала иностранца, готовившего теракт в Подмосковье
3 февраля, 09:52
 
УкраинаМариупольРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Происшествия
 
 
