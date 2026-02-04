https://ria.ru/20260204/mariupol-2072169576.html
Жительницу Мариуполя задержали по подозрению в госизмене
ФСБ задержала 20-летнюю жительницу Мариуполя, которая передавала военной разведке Украины информацию о расположении российских военнослужащих, сообщили в... РИА Новости, 04.02.2026
ДОНЕЦК, 4 фев - РИА Новости. ФСБ задержала 20-летнюю жительницу Мариуполя, которая передавала военной разведке Украины информацию о расположении российских военнослужащих, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.
"ФСБ
задержала агента ГУР МО Украины
в Мариуполе
… Установлено, что 20-летняя девушка установила контакт с представителями ГУР МО Украины посредством интернет-мессенджера Telegram и по их заданию осуществляла сбор и передачу сведений о местах дислокации подразделений Росгвардии
на территории Мариуполя", – говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России
"Государственная измена".
На кадрах оперативной видеосъемки УФСБ девушка говорит, что она подписалась на украинский Telegram-канал и ей написал "этот человек". "Прошло недели две, потом он меня начал расспрашивать, что знаю я, где находятся военные базы, скинуть ему все координаты. Он показал, рассказал, как мне отмечать на карте галочки, где именно сидят российские военные. Я прислала им военные базы, которые сама знала", - призналась фигурантка.