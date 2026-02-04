https://ria.ru/20260204/maldivy-2072121219.html
Россияне стали лидерами по турпотоку на Мальдивы в январе
Россияне стали лидерами по турпотоку на Мальдивы в январе - РИА Новости, 04.02.2026
Россияне стали лидерами по турпотоку на Мальдивы в январе
Россия стала лидером по числу туристов на Мальдивские острова в январе 2026 года, сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР) со ссылкой на данные мальдивского... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T11:01:00+03:00
2026-02-04T11:01:00+03:00
2026-02-04T11:01:00+03:00
мальдивы
россия
италия
ассоциация туроператоров россии (атор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840435843_0:91:1600:991_1920x0_80_0_0_c3be0083db76434dd63599064c27418c.jpg
https://ria.ru/20260122/maldivy-2069557172.html
https://ria.ru/20260204/oman-2072044452.html
мальдивы
россия
италия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840435843_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_577f2eb3ae601cf5a9aeafd6df4e575d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мальдивы, россия, италия, ассоциация туроператоров россии (атор)
Мальдивы, Россия, Италия, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
Россияне стали лидерами по турпотоку на Мальдивы в январе
АТОР: россияне стали лидерами по турпотоку на Мальдивы в январе
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Россия стала лидером по числу туристов на Мальдивские острова в январе 2026 года, сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР) со ссылкой на данные мальдивского министерства туризма.
"По итогам января 2026 года Россия
внезапно стала лидером по количеству отправленных на Мальдивы
туристов в первом месяце года", - говорится в сообщении
.
Как отмечают в АТОР
, российский турпоток на архипелаг за январь вырос на 34,5% в годовом выражении и составил 29,37 тысячи визитов. На втором месте по числу туристов, отправившихся на Мальдивы в январе 2026 года, находится Италия
- 23,17 тысячи визитов. Китай
, который был лидером в прошлом году, напротив, показал спад на 36,9%, опустившись на третье место - 22,68 тысячи. Таким образом, в рейтинге ключевых въездных рынков Мальдив Россия поднялась со второго места на первое.
По мнению аналитиков, такая динамика стала следствием полного восстановления авиасообщения и налаженной логистики. "Рост спроса стимулируют сразу несколько факторов: увеличение разнообразия стыковочной перевозки, комфортный для туристов крепкий рубль и лояльная к россиянам ценовая политика мальдивских отельеров", — поясняют эксперты. Согласно данным АТОР и сервиса "Слетать.ру", средний чек на тур с перелетом в январе 2026 года составил около 276 тысяч рублей, что на 27,5% ниже, чем годом ранее.
Аналитики отмечают, что, несмотря на снижение цен, направление сохраняет премиальный характер: половина всех январских бронирований пришлась на отели категории пять звезд. Также Мальдивы стали рекордно "семейным" направлением: хотя бы один ребенок был в 40,3% заявок — это наивысший показатель среди топ-10 лидеров выездного туризма.
АТОР со ссылкой на министерство туризма Мальдивских островов указывает, что с 1 января по 31 декабря 2025 года на островах отдохнули почти 279 тысяч россиян, что на 23,8% больше, чем в 2024 году. Острова вошли в десятку наиболее популярных у россиян направлений для отдыха в январе.