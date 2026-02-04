Россияне стали лидерами по турпотоку на Мальдивы в январе

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Россия стала лидером по числу туристов на Мальдивские острова в январе 2026 года, сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР) со ссылкой на данные мальдивского министерства туризма.

"По итогам января 2026 года Россия внезапно стала лидером по количеству отправленных на Мальдивы туристов в первом месяце года", - говорится в сообщении

Как отмечают в АТОР , российский турпоток на архипелаг за январь вырос на 34,5% в годовом выражении и составил 29,37 тысячи визитов. На втором месте по числу туристов, отправившихся на Мальдивы в январе 2026 года, находится Италия - 23,17 тысячи визитов. Китай , который был лидером в прошлом году, напротив, показал спад на 36,9%, опустившись на третье место - 22,68 тысячи. Таким образом, в рейтинге ключевых въездных рынков Мальдив Россия поднялась со второго места на первое.

По мнению аналитиков, такая динамика стала следствием полного восстановления авиасообщения и налаженной логистики. "Рост спроса стимулируют сразу несколько факторов: увеличение разнообразия стыковочной перевозки, комфортный для туристов крепкий рубль и лояльная к россиянам ценовая политика мальдивских отельеров", — поясняют эксперты. Согласно данным АТОР и сервиса "Слетать.ру", средний чек на тур с перелетом в январе 2026 года составил около 276 тысяч рублей, что на 27,5% ниже, чем годом ранее.

Аналитики отмечают, что, несмотря на снижение цен, направление сохраняет премиальный характер: половина всех январских бронирований пришлась на отели категории пять звезд. Также Мальдивы стали рекордно "семейным" направлением: хотя бы один ребенок был в 40,3% заявок — это наивысший показатель среди топ-10 лидеров выездного туризма.