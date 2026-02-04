https://ria.ru/20260204/makron-2072321744.html
Дипломатический советник Макрона посетил Москву, сообщило Reuters
Дипломатический советник Макрона посетил Москву, сообщило Reuters - РИА Новости, 04.02.2026
Дипломатический советник Макрона посетил Москву, сообщило Reuters
Дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн посетил Москву, передает агентство Reuters со ссылкой на источник.
ПАРИЖ, 4 фев — РИА Новости.
Дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн посетил Москву, передает агентство Reuters
со ссылкой на источник.
"Дипломатический советник <…> Макрона
во вторник отправился в Москву для встречи с российскими официальными лицами", — говорится в сообщении.
Цель визита — установить диалог. Подробностей источник не привел. Как уточняет агентство, Елисейский дворец не стал ни подтверждать, ни опровергать эту информацию.
В начале января Макрон заявил, что в ближайшие недели может провести разговор с Владимиром Путиным. До этого в декабре он выражал мнение, что Европе было бы полезно возобновить контакты с российским лидером. Елисейский дворец позднее добавил, что в предстоящие дни определит оптимальный формат для этого.
Накануне президент Франции заявил, что обсуждения на техническом уровне для подготовки к диалогу уже ведутся — в консультации с Владимиром Зеленским и основными европейскими партнерами.
В Кремле отмечали, что Путин готов поговорить с Макроном, однако это должно быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.
Последний раз Путин и Макрон созванивались в июле — впервые за три года. Тогда они обсудили украинский конфликт, эскалацию между Тегераном и Тель-Авивом, а также американские удары по ядерным объектам в Иране. Стороны договорились поддерживать контакт для координации позиций по Ближнему Востоку.