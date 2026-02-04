Дипломатический советник Макрона посетил Москву, сообщило Reuters

ПАРИЖ, 4 фев — РИА Новости. Дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн посетил Москву, передает агентство Дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн посетил Москву, передает агентство Reuters со ссылкой на источник.

"Дипломатический советник <…> Макрона во вторник отправился в Москву для встречи с российскими официальными лицами", — говорится в сообщении.

Цель визита — установить диалог. Подробностей источник не привел. Как уточняет агентство, Елисейский дворец не стал ни подтверждать, ни опровергать эту информацию.

В начале января Макрон заявил, что в ближайшие недели может провести разговор с Владимиром Путиным. До этого в декабре он выражал мнение, что Европе было бы полезно возобновить контакты с российским лидером. Елисейский дворец позднее добавил, что в предстоящие дни определит оптимальный формат для этого.

Накануне президент Франции заявил, что обсуждения на техническом уровне для подготовки к диалогу уже ведутся — в консультации с Владимиром Зеленским и основными европейскими партнерами.

В Кремле отмечали, что Путин готов поговорить с Макроном, однако это должно быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.