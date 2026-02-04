Рейтинг@Mail.ru
Дипломатический советник Макрона посетил Москву, сообщило Reuters
21:58 04.02.2026 (обновлено: 23:57 04.02.2026)
Дипломатический советник Макрона посетил Москву, сообщило Reuters
в мире
россия
франция
эммануэль макрон
владимир путин
россия
франция
в мире, россия, франция, эммануэль макрон, владимир путин
В мире, Россия, Франция, Эммануэль Макрон, Владимир Путин
Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни
© РИА Новости / Алексей Никольский
Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни. Архивное фото
ПАРИЖ, 4 фев — РИА Новости. Дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн посетил Москву, передает агентство Reuters со ссылкой на источник.
"Дипломатический советник <…> Макрона во вторник отправился в Москву для встречи с российскими официальными лицами", — говорится в сообщении.
Цель визита — установить диалог. Подробностей источник не привел. Как уточняет агентство, Елисейский дворец не стал ни подтверждать, ни опровергать эту информацию.
В начале января Макрон заявил, что в ближайшие недели может провести разговор с Владимиром Путиным. До этого в декабре он выражал мнение, что Европе было бы полезно возобновить контакты с российским лидером. Елисейский дворец позднее добавил, что в предстоящие дни определит оптимальный формат для этого.
Накануне президент Франции заявил, что обсуждения на техническом уровне для подготовки к диалогу уже ведутся — в консультации с Владимиром Зеленским и основными европейскими партнерами.
В Кремле отмечали, что Путин готов поговорить с Макроном, однако это должно быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.
Последний раз Путин и Макрон созванивались в июле — впервые за три года. Тогда они обсудили украинский конфликт, эскалацию между Тегераном и Тель-Авивом, а также американские удары по ядерным объектам в Иране. Стороны договорились поддерживать контакт для координации позиций по Ближнему Востоку.
