Эксперт оценил шансы Макрона на телефонный разговор с Путиным - РИА Новости, 04.02.2026
18:44 04.02.2026
Эксперт оценил шансы Макрона на телефонный разговор с Путиным
Эксперт оценил шансы Макрона на телефонный разговор с Путиным - РИА Новости, 04.02.2026
Эксперт оценил шансы Макрона на телефонный разговор с Путиным
Президент Франции Эммануэль Макрон ничего не добьется, даже если его телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным состоится, поделился мнением в... РИА Новости, 04.02.2026
в мире
франция
россия
москва
эммануэль макрон
владимир путин
дмитрий песков
франция
россия
москва
в мире, франция, россия, москва, эммануэль макрон, владимир путин, дмитрий песков
В мире, Франция, Россия, Москва, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Эксперт оценил шансы Макрона на телефонный разговор с Путиным

Блохин: телефонный разговор Путина и Макрона ничего не решит

© AP Photo / Julien de Rosa, PoolЭммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© AP Photo / Julien de Rosa, Pool
Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон ничего не добьется, даже если его телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным состоится, поделился мнением в беседе с aif.ru ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.
Ранее Макрон заявил, что сейчас ведутся обсуждения на техническом уровне для подготовки к его контактам с российским лидером Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что Москва и Париж ведут определенные контакты на рабочем уровне, но они пока непримечательные. Он также уточнил, что предметных наметок по контактам лидеров двух стран пока нет.
"Как бы этот контакт, телефонный звонок на самом деле для Франции ничего не решит. И если даже Макрону удастся переговорить с Путиным, цели своей французский президент вряд ли добьется", — сказал Блохин.
"Унижает нас": во Франции отреагировали на шутку Захаровой об очках Макрона
1 февраля, 01:40
