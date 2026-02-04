https://ria.ru/20260204/makron-2072292880.html
Эксперт оценил шансы Макрона на телефонный разговор с Путиным
Президент Франции Эммануэль Макрон ничего не добьется, даже если его телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным состоится, поделился мнением в... РИА Новости, 04.02.2026
Блохин: телефонный разговор Путина и Макрона ничего не решит