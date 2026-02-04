Рейтинг@Mail.ru
13:14 04.02.2026 (обновлено: 13:15 04.02.2026)
Песков ответил на вопрос о контактах Путина и Макрона
Песков ответил на вопрос о контактах Путина и Макрона
Предметных наметок по контактам лидеров России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.02.2026
россия, франция, владимир путин, эммануэль макрон, дмитрий песков, в мире
Россия, Франция, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Дмитрий Песков, В мире
Песков ответил на вопрос о контактах Путина и Макрона

Песков: предметных наработок по контактам Путина и Макрона нет

© AP Photo / Thomas PadillaПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© AP Photo / Thomas Padilla
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Предметных наметок по контактам лидеров России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Пока мы точно не можем сказать. В предметном плане сейчас каких-то наметок о контактах на высшем уровне у нас нет", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее Макрон заявил, что в настоящий момент ведутся обсуждения на техническом уровне для подготовки к его контактам с российским лидером Владимиром Путиным.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
На Западе поставили Макрона на место после слов о Путине
3 февраля, 20:13
 
РоссияФранцияВладимир ПутинЭммануэль МакронДмитрий ПесковВ мире
 
 
