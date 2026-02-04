https://ria.ru/20260204/makron-2072175663.html
Песков ответил на вопрос о контактах Путина и Макрона
Песков ответил на вопрос о контактах Путина и Макрона
Предметных наметок по контактам лидеров России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.02.2026
