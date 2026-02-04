Аргентина добивается экстрадиции Мадуро

БУЭНОС-АЙРЕС, 4 фев - РИА Новости. Аргентинский судья распорядился отправить запрос в США с целью добиться экстрадиции президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Аргентину, сообщил новостной портал Infobae со ссылкой на источники.
«
"Федеральный судья Себастьян Рамос... подписал официальный запрос об экстрадиции Николаса Мадуро из США с целью его доставки в Аргентину для дачи показаний", - отмечает СМИ.
Речь идет об обвинениях в адрес Мадуро в нарушениях прав человека.
Между Аргентиной и США есть договор об экстрадиции.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Соединенных Штатов. Первое заседание суда уже состоялось в Нью-Йорке, там Мадуро и его жена заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон получит сотни миллиардов или триллионы долларов от продажи нефти из Венесуэлы. Он также не стал называть точных сроков, как долго США будут сохранять контроль над Венесуэлой, но заявил, что "гораздо дольше" года.