Аргентина добивается экстрадиции Мадуро - РИА Новости, 04.02.2026
19:08 04.02.2026
Аргентина добивается экстрадиции Мадуро
2026-02-04T19:08:00+03:00
2026-02-04T19:08:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
аргентина
николас мадуро
силия флорес
дональд трамп
в мире, сша, венесуэла, аргентина, николас мадуро, силия флорес, дональд трамп
В мире, США, Венесуэла, Аргентина, Николас Мадуро, Силия Флорес, Дональд Трамп
Аргентина добивается экстрадиции Мадуро

Infobae: аргентинский судья отправил запрос в США для экстрадиции Мадуро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 4 фев - РИА Новости. Аргентинский судья распорядился отправить запрос в США с целью добиться экстрадиции президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Аргентину, сообщил новостной портал Infobae со ссылкой на источники.
«
"Федеральный судья Себастьян Рамос... подписал официальный запрос об экстрадиции Николаса Мадуро из США с целью его доставки в Аргентину для дачи показаний", - отмечает СМИ.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Белый дом призвал прочесть о тайном оружии, якобы примененном в Венесуэле
12 января, 02:21
Речь идет об обвинениях в адрес Мадуро в нарушениях прав человека.
Между Аргентиной и США есть договор об экстрадиции.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Соединенных Штатов. Первое заседание суда уже состоялось в Нью-Йорке, там Мадуро и его жена заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон получит сотни миллиардов или триллионы долларов от продажи нефти из Венесуэлы. Он также не стал называть точных сроков, как долго США будут сохранять контроль над Венесуэлой, но заявил, что "гораздо дольше" года.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
В США готовят новые обвинения против Мадуро и его супруги, сообщает CNN
3 января, 18:34
 
В миреСШАВенесуэлаАргентинаНиколас МадуроСилия ФлоресДональд Трамп
 
 
