Экс-глава курской Корпорации развития не признал вину в хищениях
Экс-глава курской Корпорации развития не признал вину в хищениях - РИА Новости, 04.02.2026
Экс-глава курской Корпорации развития не признал вину в хищениях
Обвиняемый в хищениях при строительстве фортификационных сооружений бывший гендиректор Корпорации развития Курской области Владимир Лукин на допросе в суде не... РИА Новости, 04.02.2026
происшествия
владимир лукин
