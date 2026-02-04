Рейтинг@Mail.ru
Экс-глава курской Корпорации развития не признал вину в хищениях
04.02.2026
Экс-глава курской Корпорации развития не признал вину в хищениях
Обвиняемый в хищениях при строительстве фортификационных сооружений бывший гендиректор Корпорации развития Курской области Владимир Лукин на допросе в суде не признал вину
происшествия
владимир лукин
2026
Экс-глава курской Корпорации развития не признал вину в хищениях

Владимир Лукин
Владимир Лукин
КУРСК, 4 фев - РИА Новости. Обвиняемый в хищениях при строительстве фортификационных сооружений бывший гендиректор Корпорации развития Курской области Владимир Лукин на допросе в суде не признал вину, передает корреспондент РИА Новости.
"Нет, не признаю", - ответил Лукин на вопрос судьи, "признает ли он свою вину".
Экс-замгубернатора Курской области обвинили в превышении власти
Экс-замгубернатора Курской области обвинили в превышении власти
3 февраля
 
Владимир Лукин
 
 
