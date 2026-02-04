https://ria.ru/20260204/los-2072125831.html
В Подмосковье лось попытался зайти в автобус
В Подмосковье лось попытался зайти в автобус - РИА Новости, 04.02.2026
В Подмосковье лось попытался зайти в автобус
Лось попытался зайти в автобус в Подмосковье, сообщили в Госавтоинспекции России. РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T11:21:00+03:00
2026-02-04T11:21:00+03:00
2026-02-04T11:21:00+03:00
московская область (подмосковье)
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072125504_0:134:521:427_1920x0_80_0_0_b51aab98dcabc014090b381fd6a7c110.jpg
https://ria.ru/20250910/los-2041059936.html
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072125504_0:120:522:511_1920x0_80_0_0_1ca75048db5b0530c7e9b9337be9f812.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), россия, общество
Московская область (Подмосковье), Россия, Общество
В Подмосковье лось попытался зайти в автобус
В Подмосковье лось дождался автобуса на остановке и попытался зайти в салон
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Лось попытался зайти в автобус в Подмосковье, сообщили в Госавтоинспекции России.
"Возможно, услышав призывы пользоваться общественным транспортом в условиях низких температур, лось сначала дождался автобуса на остановке, а затем даже попытался зайти в салон", - говорится в сообщении.
На видео, опубликованном в Telegram-канале
ведомства, видно, как лось стоит на остановке общественного транспорта, после чего животное подходит к подъехавшему автобусу и заглядывает в открывшуюся дверь.
В Госавтоинспекции предупредили водителей, что лесные гости непредсказуемы, поэтому россиянам нужно быть внимательными у лесных массивов и при виде животного снижать скорость до минимума.