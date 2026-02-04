Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье лось попытался зайти в автобус - РИА Новости, 04.02.2026
11:21 04.02.2026
В Подмосковье лось попытался зайти в автобус
В Подмосковье лось попытался зайти в автобус
В Подмосковье лось попытался зайти в автобус

В Подмосковье лось дождался автобуса на остановке и попытался зайти в салон

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Лось попытался зайти в автобус в Подмосковье, сообщили в Госавтоинспекции России.
"Возможно, услышав призывы пользоваться общественным транспортом в условиях низких температур, лось сначала дождался автобуса на остановке, а затем даже попытался зайти в салон", - говорится в сообщении.
На видео, опубликованном в Telegram-канале ведомства, видно, как лось стоит на остановке общественного транспорта, после чего животное подходит к подъехавшему автобусу и заглядывает в открывшуюся дверь.
В Госавтоинспекции предупредили водителей, что лесные гости непредсказуемы, поэтому россиянам нужно быть внимательными у лесных массивов и при виде животного снижать скорость до минимума.
Спасение лося в Москве - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
На востоке Москвы спасли молодого лося, вышедшего к людям
10 сентября 2025, 21:00
 
Московская область (Подмосковье)РоссияОбщество
 
 
