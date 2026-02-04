Лось попытался зайти в автобус в Подмосковье

Лось попытался зайти в автобус в Подмосковье

В Подмосковье лось попытался зайти в автобус

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Лось попытался зайти в автобус в Подмосковье, сообщили в Госавтоинспекции России.

"Возможно, услышав призывы пользоваться общественным транспортом в условиях низких температур, лось сначала дождался автобуса на остановке, а затем даже попытался зайти в салон", - говорится в сообщении.

На видео, опубликованном в Telegram-канале ведомства, видно, как лось стоит на остановке общественного транспорта, после чего животное подходит к подъехавшему автобусу и заглядывает в открывшуюся дверь.