Похороны сына Каддафи могут пройти в Бени-Валиде - РИА Новости, 04.02.2026
23:41 04.02.2026
Похороны сына Каддафи могут пройти в Бени-Валиде
в мире
ливия
триполи
бени-валид
муаммар каддафи
ливия
триполи
бени-валид
Новости
в мире, ливия, триполи, бени-валид, муаммар каддафи
В мире, Ливия, Триполи, Бени-Валид, Муаммар Каддафи
Похороны сына Каддафи могут пройти в Бени-Валиде

Похороны Сейфа аль-Ислама могут пройти в Бени-Валиде

© AP Photo / Ben CurtisСын Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам
Сын Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© AP Photo / Ben Curtis
Сын Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам. Архивное фото
БЕНГАЗИ (Ливия), 4 фев - РИА Новости. Похороны убитого во вторник ливийского политика Сейф аль-Ислама Каддафи, сына бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи, могут состояться в городе Бени-Валид к юго-востоку от Триполи, сообщил РИА Новости представитель погибшего Омар Абу Шерида.
"По моей информации, похороны пройдут в городе Бени-Валид", - сказал Абу Шерида.
Ранее член заседающего в Триполи Высшего госсовета Ливии, депутат от города Зинтан Халифа аз-Зувейб сообщал РИА Новости, что Сейф аль-Ислам Каддафи, убитый во вторник в своем доме в Зинтане, будет похоронен в прибрежном городе Сирт – на родине своего племени.
Сейф аль-Ислам Каддафи - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
МИД России решительно осудил убийство сына Каддафи
В мире Ливия Триполи Бени-Валид Муаммар Каддафи
 
 
