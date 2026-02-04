https://ria.ru/20260204/liviya-2072216434.html
Сына Каддафи похоронят в городе Сирт
Сын бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам Каддафи, убитый во вторник, будет похоронен в городе Сирт – на родине своего племени, сообщил РИА... РИА Новости, 04.02.2026
