Сына Каддафи похоронят в городе Сирт - РИА Новости, 04.02.2026
14:53 04.02.2026 (обновлено: 15:03 04.02.2026)
Сына Каддафи похоронят в городе Сирт
Сына Каддафи похоронят в городе Сирт
Сын бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам Каддафи, убитый во вторник, будет похоронен в городе Сирт – на родине своего племени, сообщил РИА... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T14:53:00+03:00
2026-02-04T15:03:00+03:00
Сына Каддафи похоронят в городе Сирт

Сейф аль-Ислам Каддафи
Сейф аль-Ислам Каддафи. Архивное фото
Сейф аль-Ислам Каддафи. Архивное фото
БЕНГАЗИ (Ливия), 4 фев – РИА Новости. Сын бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам Каддафи, убитый во вторник, будет похоронен в городе Сирт – на родине своего племени, сообщил РИА Новости член заседающего в Триполи Высшего госсовета Ливии, депутат от города Зинтан Халифа аз-Зувейб.
"По имеющейся информации, он будет похоронен в Сирте, на родине племени Каддафа", - сказал политик.
Ранее телеканал Al Arabiya сообщил со ссылкой на источник, близкий к семье, что сына Каддафи похоронят в Сирте, делегация его родного племени получит тело.
Генпрокуратура Ливии подтвердила, что сына Каддафи застрелили
